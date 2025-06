茂出木 浩司監修！ホットドッグ「コミフデリ三代目たいめいけんたんぽぽオムライス風」

ホットドッグは、日本橋三代目たいめいけんオーナーシェフ茂出木 浩司氏監修のコラボ商品を6月16日(月)より全国のペットショップやホームセンター等にて発売します。

ホットドッグ「コミフデリ三代目たいめいけんたんぽぽオムライス風」

名称 : 冷凍そうざい

希望小売価格 : 702円(税込)

商品サイズ : 横12cm×奥行12cm×高さ3cm

発売日 : 2025年6月16日(月)

販売チャネル(予定): 全国の ペットショップ、ホームセンター、

スーパーマーケット、公式オンラインストア等

Hot Dog Store : https://hotdogcomif.stores.jp/ など

賞味期限 : 製造より冷凍で6ヵ月(要冷凍)

たいめいけんの人気商品『たんぽぽオムライス』をコミュニケーションフードにアレンジした『コミフデリ 三代目たいめいけんたんぽぽオムライス風』は、じゃがいもと鶏ミンチ、トマトピューレでチキンライスを再現し、上から卵をのせた嗜好性の高い一品。

シェフのアドバイスでトッピングしたパセリがアクセントになっています。

