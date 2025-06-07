¼çÎÏDFÊü½Ð¤Ç¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡¡²£ÉÍFM¤ËÂçÂÇ·â¡ÄÃæÃÇ´ü´Ö¤Ç°ÜÀÒ¤¬·èÄêÅª¤Ë¡Ö¤«¤Ê¤ê¼ä¤·¤¤¡×¡Ö¶Ã¤¤¤¿¡×
±Ê¸Í¾¡Ìé¤Î°ÜÀÒ¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿
¡¡J1²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤¬6·î7Æü¡¢DF±Ê¸Í¾¡Ìé¤¬°ÜÀÒ¤Î¼êÂ³¤¤È½àÈ÷¤Î¤¿¤á¥Á¡¼¥à¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¼çÎÏÁª¼ê¤ÎÎ®½Ð¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö°ÜÀÒ¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß30ºÐ¤Î±Ê¸Í¤ÏË¡À¯Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢2017Ç¯¤Ë¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢20Ç¯¤Ë¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢22Ç¯¤Ë²£ÉÍFM¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿¡£º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¡¢Àµ³Î¤Ê¥¥Ã¥¯¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Àï17»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£²£ÉÍFM¤Ï¸½ºß¥ê¡¼¥°Àï19»î¹ç¤ò½ª¤¨¤ÆºÇ²¼°Ì¤È¸·¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¼çÎÏDF¤Î°ÜÀÒ¤¬·èÄêÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ÜÀÒÀè¤Î¥¯¥é¥ÖÌ¾¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Öº£¸å¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Àµ¼°¤Ë·èÄê¼¡Âè¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ³§¤µ¤Þ¤Ø¤ªÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡²£ÉÍFM¤ÏÄ¾¶á2Ï¢¾¡¤ÇÉâ¾å¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÄÏ¤ó¤À¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢±Ê¸Í¤Î°ÜÀÒ¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÄË¼ê¤Ë¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö°ÜÀÒ¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¶Ã¤¤¤¿¡×¡Ö¤«¤Ê¤ê¼ä¤·¤¤¡×¡Ö¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¡×¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë