GUが人気キャラクター「エスターバニー」と初コラボ！かわいすぎるミニバッグ&チャームは絶対ゲットしたい

世代や文化を超えたメッセージをたくさんの人に届け、自分自身を愛するということを大切にしているそうです。今回のコレクションは、コラボだけのオリジナル描きおろしメッセージ「I CAN BE MYSELF AROUND MY FRIENDS」がコンセプト。このポジティブなメッセージに加え、エスター・キム氏が描きおろした3人のバニーが仲良く並んだイラストなど、本コレクション限定のデザインにも注目してみて。トップスは着回し力高めで使えるアイテムばかりベーシックなシルエットの「グラフィックT エスターバニー」(各 税込1290円)。ブルーカラーには、ドライブを楽しむエスターバニーたちのグラフィックがデザインされています。「ルーシングT エスターバニー」(各 税込1290円)は、両サイドのギャザーで肌見せを調節できる一着。ライトグレーは、“自分自身を大好きでいて”というメッセージと、バラを持ったリボンバニーのデザインです。ブラックは、立体的になったエスターバニーのリボンとロゴが胸もとにあしらわれていますよ。シャツのポケットにリボンバニーが刺繍された「ストライプショートシャツ(5分袖)エスターバニー」(各 税込2290円)は、1枚でトップスとして、インナーと合わせれば羽織りとしても活躍しそう。おうち時間もポジティブに過ごせる「ラウンジセット」「ラウンジセット(半袖&ショートパンツ)エスターバニー」(各 税込2990円)は、ゆったりとしたTシャツ&ウエストゴムのショートパンツで、快適に過ごせるアイテム。エスターバニーたちがリラックスタイムを楽しんでいる姿と、フリルがほどこされたボトムスがポイントです。ピンク・ネイビー・ライトパープルの3色から、お気に入りを選んでみて。グッズもかわいすぎて見逃せない…ギャザーのハンドルと、立体的なリボンがかわいい「ポーチ エスターバニー」(各 税込1990円)。カラーごとにデザインが異なっていて、どれにしようか迷ってしまうほどのかわいさです。ファスナーで開閉でき、中が見やすいのもうれしい◎ 内ポケットが1つ付いています。「GIRLSキーポーチ エスターバニー JR」(各 税込1990円)は、ふわふわなエスターバニーたちがかわいすぎる、チャーム型のミニポーチ。取り外せるリングが付いているので、お手持ちのバッグなど好きなところにぶら下げてみて。夏のおしゃれをポジティブに楽しも外でもおうちでも、エスターバニーたちとポジティブにかわいく過ごせるコラボアイテム。プチプラでゲットできるから、ついたくさんお買い物してしまいそうです。また、渋谷店・マロニエゲート銀座店・名古屋ゲートタワー店にて、店舗ごとに異なる世界観を表現した特別装飾が6月22日(日)まで実施中。気になる人はぜひお店に立ち寄ってみてください。※都合により早期終了の可能性あり「ジーユー×エスターバニー」コレクション概要発売日:6月20日(金)販売店舗:ジーユー店舗およびオンラインストア商品数:ウィメンズ5型、ティーン5型価格帯:390円〜2990円©esther kim. All Rights Reserved「ジーユー」公式オンラインストアhttps://www.gu-global.com/jp/ja/参照元:株式会社ジーユー プレスリリース