「パンパンくんの日常」とドン・キホーテ、アピタ、ピアゴのコラボレーション『パンパンくんの日常 ショッピングパーティー』を開催、2025年6月6日(金)から、期間限定で全国のドン・キホーテ、アピタ、ピアゴの一部店舗において、完全描き下ろしビジュアルを使用した国内初オリジナル商品を販売中です。

パンパンくんの日常 ショッピングパーティーbyドンキ・アピタ・ピアゴ

「パンパンくんの日常」とドン・キホーテ、アピタ、ピアゴのコラボレーション『パンパンくんの日常 ショッピングパーティー』を開催、2025年6月6日(金)から、期間限定で全国のドン・キホーテ、アピタ、ピアゴの一部店舗において、完全描き下ろしビジュアルを使用した国内初オリジナル商品を販売中!

また、ドン・キホーテのmajicaアプリからエントリーの上、対象商品税込5,000円以上購入で、韓国でしか手に入らない限定グッズがもらえるクローズドキャンペーンや、ドンキ公式Xをフォローし、対象ポストをリポストするとグッズが当たるSNSキャンペーン等も実施します。

さらにMEGAドン・キホーテ渋谷本店では、特設コーナーを展開しオリジナルアニメの放送やパンパンのスタチュー(立像)などを展示します。

■クローズドキャンペーン

majicaアプリ会員様限定!対象商品を税込5,000円以上購入で、韓国でしか手に入らない限定グッズがもらえるクローズドキャンペーン実施!

<対象期間>2025年6月6日(金)〜6月30日(月)

<キャンペーン内容>majicaアプリからエントリーの上、対象商品を税込5,000円以上購入の方から抽選で10名様に限定グッズプレゼント。

クローズドキャンペーンビジュアル

■SNSキャンペーン第一弾

ドンキ公式Xをフォローし、対象ポストをリポストしキャンペーンに参加すると抽選で50名様にプレゼントが当たる!

<対象期間>2025年5月30日(金)〜6月6日(金)

■SNSキャンペーン第二弾

ドンキ公式Xをフォローし、特定内容を投稿し、キャンペーンに参加すると抽選で50名様にプレゼントが当たる!

<1週目>2025年6月9日(月)〜6月15日(日)『画像で一言』大喜利投稿

<2週目>2025年6月16日(月)〜6月22日(日)『今世紀最強のバカップルエピソード』投稿

※このキャンペーンは、予告なく変更または終了する場合があります。

■「オリジナル限定商品」一覧

※店舗によって扱いが異なります。

※価格はすべて税込

2025年6月6日(金)販売開始!

パンパンくんの日常ボクサーパンツ 各1,758円

パンパンくんの日常

ボクサーパンツ

各1,758円

サイドワンポイントベースボールキャップ 各1,758円

サイドワンポイント

ベースボールキャップ

各1,758円

ネックピロー パンパンくん 各2,198円

ネックピロー

各2,198円

キャリーケース 14,298円

キャリーケース

14,298円

キャラクターショルダーバッグ 各2,198円

キャラクターショルダーバッグ

各2,198円

パジャマ 各4,398円

パジャマ

各4,398円

(C) 2025 Leejuyong

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post パンパンとオクジが全国で大暴れ!パンパンくんの日常 ショッピングパーティーbyドンキ・アピタ・ピアゴ appeared first on Dtimes.