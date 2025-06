すっきりとしたシトラスフレーバー！ブルボン「ミネラル塩タブレットforACTIVE」

ブルボンは、4種類のミネラルとパラチノース(R)を配合したシトラスフレーバーの錠菓「ミネラル塩タブレットforACTIVE」を2025年6月3日(火)より期間限定で販売中。

ブルボン「ミネラル塩タブレットforACTIVE」

内容量 :21g

発売日 :2025年6月3日(火)全国発売

販売チャネル(予定):コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :12カ月

ブルボンは、4種類のミネラルとパラチノース(R)を配合したシトラスフレーバーの錠菓「ミネラル塩タブレットforACTIVE」を2025年6月3日(火)より期間限定で販売中です!

※写真はイメージです。

「ミネラル塩タブレットforACTIVE」は、4種類のミネラル(ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム)に加え、持続性エネルギー源パラチノース(R)を配合した小粒のタブレット菓子です。

すっきりとしたシトラスフレーバーで運動時にも喫食しやすく、パッケージも携帯しやすい小袋サイズとしてあり、いつでもどこでも手軽に楽しめます。

※パラチノース(R)はDM三井製糖株式会社の登録商標です。

