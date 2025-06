グローバルグループ・JO1や吉本興業の芸人たちが参加し、大阪・関西万博で開催される『Walk the Talk for SDGs in EXPO2025 UN&YOSHIMOTO』(6月15日)の追加情報が6日に発表された。同イベントは、国連と吉本興業がタッグを組み、持続可能な開発目標(SDGs)への意識を高めながら、「すべての参加者が笑顔でひとつになる日」を目指す。国連パビリオン、よしもとwaraii myraii館など万博会場各所で多彩なプログラムを実施する。

メイン会場となるEXPOホール「シャインハット」でのオープニング&クロージングステージには、JO1がスペシャルサポーターとして登場。クロージングステージではパフォーマンスを披露する。シャインハットの登壇者が決まり、オープニングステージにはJO1や、国連事務次長補・国連パビリオン代表のマーヘル・ナセル氏をはじめ、国連事務次長・国連大学学長のチリツィ・マルワラ氏、西川きよし、ゆりやんレトリィバァの出演が決定。クロージングステージには国連広報センター 所長の根本かおる氏が登壇する。また、国連パビリオンでのプログラム詳細も明らかになり、ゆりやん、パリ五輪柔道女子48キロ級金メダリストの角田夏実の登場が決まった。シャインハットで開催のオープニング&クロージングステージの観覧には予約抽選申し込みが必要。・EXPOホール「シャインハット」オープニングステージ『Walk the Talk for SDGs in EXPO2025 UN&YOSHIMOTO』のスタートを飾るセレモニーイベント。MCやスペシャルサポーターを務めるJO1と今回のイベントの紹介や、各パビリオンからの生中継を行う。6月15日(日)11:00開場/12:00開演/12:45終演予定MC:東野幸治、亀井京子JO1(スペシャルサポーター)マーヘル・ナセル(国連事務次長補 国連パビリオン代表)チリツィ・マルワラ(国連事務次長 国連大学学長)西川きよし、ゆりやんレトリィバァ中継:3時のヒロイン、天才ピアニスト、バッテリィズ・EXPOホール「シャインハット」クロージングステージ一日のイベントを振り返るクロージングイベント。JO1もパフォーマンスを披露し、フィナーレを迎える。6月15日(日)17:00開場/18:00開演/19:00終演予定MC:東野幸治、亀井京子JO1(スペシャルサポーター)根本かおる(国連広報センター 所長)ゆりやんレトリィバァ、3時のヒロイン、天才ピアニスト、バッテリィズ・国連パビリオン Walk the Talk for SDGs in EXPO2025 スペシャルトークセッション国連パビリオン代表のマーヘル・ナセル氏、2024年12月より活動拠点をアメリカに移したゆりやんレトリィバァ、パリ五輪柔道女子48キロ級金メダリストの角田夏実による、この日限りのトークセッションを行う。6月15日(日)13:30開場/13:45開演/14:15終演出演:マーヘル・ナセル(国連事務次長補 国連パビリオン代表)ゆりやんレトリィバァ角田夏実(2024年パリ五輪柔道女子48kg級金メダリスト)MC:亀井京子・国連パビリオン よしもとSDGsシアター「世界を救う〆切せまる。for SDGs 2030」上映会&トークセッションSDGs啓蒙動画の最新作を上映し、動画に出演した芸人とともに楽しむ鑑賞会。撮影秘話を交えながら、楽しくSDGsを学ぶ機会を創出。6月15日(日)15:15開場/15:30開演/16:00終演出演:見取り図、オダウエダMC:浅越ゴエ(ザ・プラン9)