フィギュア来季GPアサイン一覧 世界一りくりゅうは第1＆5戦 NHK杯に坂本、鍵山
国際スケート連盟は7日、2025―26年シーズンのフィギュアスケートGPシリーズのアサインを発表した。26年2月にミラノ・コルティナ五輪を控える来季序盤の出場試合となる。
シリーズ6試合を行い、各種目の上位6人、または6組によるファイナルが12月4〜7日に名古屋市・IGアリーナで行われる。以下は現時点での日本勢のアサイン一覧。
◆第1戦フランス大会（10月17〜19日 アンジェ）
男子:三浦佳生、壷井達也
女子:中井亜美、坂本花織、住吉りをん
ペア:三浦璃来＆木原龍一組
◆第2戦中国杯（10月24〜26日 重慶）
男子:佐藤駿、山本草太
女子:松生理乃、吉田陽菜、渡辺倫果
◆第3戦スケートカナダ（10月31日〜11月2日 サスカトゥーン）
男子:三浦佳生、友野一希
女子:青木祐奈、千葉百音、中井亜美
◆第4戦NHK杯（11月7〜9日 大阪・東和薬品ラクタブドーム）
男子:鍵山優真、佐藤駿
女子:樋口新葉、坂本花織
アイスダンス:田中梓沙＆西山真瑚組、吉田唄菜＆森田真沙也組
◆第5戦スケートアメリカ（11月14〜16日 レイクプラシッド）
男子:友野一希、壷井達也
女子:樋口新葉、渡辺倫果、吉田陽菜
ペア:三浦璃来＆木原龍一組
◆第6戦フィンランド杯（11月21〜23日 ヘルシンキ）
男子:鍵山優真、山本草太
女子:千葉百音、松生理乃、住吉りをん
ペア:長岡柚奈＆森口澄士組