【6月8日】女子日本代表 VS 女子カナダ代表｜テレビ放送・ネット配信｜ネーションズリーグ2025女子予選ラウンド
バレーボールネーションズリーグ2025でバレーボール女子日本代表は、女子カナダ代表と現地時間2025年6月7日（土）に対戦する。
会場はカナダの『TDプレイス・アリーナ』。試合開始時刻は日本時間2025年6月8日（日）5:00だ。
今回の女子日本代表VS 女子カナダ代表の試合は、BSデジタル放送『BS-TBS』、ネット配信『U-NEXT』と『Volleyball TV』で放送・配信される。
女子日本代表 VS 女子オランダ代表の概要【試合開始時刻・放送時間】
バレーボール女子日本代表は、予選ラウンドで女子カナダ代表と現地時間2025年6月7日（土）に試合を行う。
予選ラウンド1週でプール1に入った女子日本代表は女子ブルガリア代表、女子カナダ代表、女子ドミニカ共和国代表、女子オランダ代表、女子セルビア代表と同組。そのうち女子オランダ代表、女子セルビア代表、女子カナダ代表、女子ドミニカ共和国代表と対戦する。
ネーションズリーグ2025予選ラウンドプール1の女子オランダ代表戦は、BSデジタル放送『BS-TBS』で録画放送される。ネットでは『U-NEXT』と『Volleyball TV』にて同時生配信される予定となっている。
■ネーションズリーグ2025 予選ラウンドプール1 第3試合試合開始：2025年6月8日（日）5:00 試合会場：カナダ / TDプレイス・アリーナ（Arena At TD Place） 対戦カード：女子日本代表 VS 女子カナダ代表 テレビ放送：BS-TBS / ネット配信：U-NEXT・Volleyball TV 番組開始：2025年6月8日（日）4:40 ※BS-TBSは2025年6月8日（日）21:00
バレーボール女子日本代表メンバー
バレーボール女子日本代表は、女子初の外国人監督となる、フェルハト・アクバシュ監督体制でスタート。予選ラウンド第1週のカナダラウンドには、35人の登録選手のうち、16人が帯同。キャプテンの石川真佑を筆頭に、若いメンバーが揃った。
セッター
6 関菜々巳（ブスト・アルシーツィオ／イタリア）
7 松井珠己（PFUブルーキャッツ石川かほく）※リザーブメンバー
22 中川つかさ（NECレッドロケッツ川崎）
アウトサイドヒッター
4 石川真佑（ノヴァーラ／イタリア）
13 和田由紀子（NECレッドロケッツ川崎）
24 野中瑠衣（日本バレーボール協会）※リザーブメンバー
26 佐藤淑乃（NECレッドロケッツ川崎）
28 深澤めぐみ（SAGA久光スプリングス）
33 秋本美空（ヴィクトリーナ姫路）
ミドルブロッカー
2 荒木彩花（SAGA久光スプリングス）
3 島村春世（NECレッドロケッツ川崎）
11 山田二千華（NECレッドロケッツ川崎）
15 宮部藍梨（ヴィクトリーナ姫路）
リベロ
8 小島満菜美（ソルトレイク／アメリカ）
19 岩澤実育（埼玉上尾メディックス）
21 西村弥菜美（SAGA久光スプリングス）
女子日本代表 VS 女子オランダ代表のテレビ放送・ネット配信
現地時間2025年6月8日（日）に開催されるネーションズリーグ2025 予選ラウンドプール1 第3試合『日本×カナダ』の試合は、『BS-TBS』にて録画放送される予定となっている。また、『U-NEXT』と『Volleyball TV』にて同時生配信される予定となっている。
■BS-TBS番組開始：2025年6月8日（日）21:00 キャスト：
∟解説｜迫田さおり
∟実況｜佐藤文康
■U-NEXT番組開始：2025年6月8日（日）4:40