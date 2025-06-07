【6月8日】女子日本代表 VS 女子カナダ代表｜テレビ放送・ネット配信｜ネーションズリーグ2025女子予選ラウンド

バレーボールネーションズリーグ2025でバレーボール女子日本代表は、女子カナダ代表と現地時間2025年6月7日（土）に対戦する。

会場はカナダの『TDプレイス・アリーナ』。試合開始時刻は日本時間2025年6月8日（日）5:00だ。

今回の女子日本代表VS 女子カナダ代表の試合は、BSデジタル放送『BS-TBS』、ネット配信『U-NEXT』と『Volleyball TV』で放送・配信される。

女子日本代表 VS 女子オランダ代表の概要【試合開始時刻・放送時間】

バレーボール女子日本代表は、予選ラウンドで女子カナダ代表と現地時間2025年6月7日（土）に試合を行う。

予選ラウンド1週でプール1に入った女子日本代表は女子ブルガリア代表、女子カナダ代表、女子ドミニカ共和国代表、女子オランダ代表、女子セルビア代表と同組。そのうち女子オランダ代表、女子セルビア代表、女子カナダ代表、女子ドミニカ共和国代表と対戦する。

ネーションズリーグ2025予選ラウンドプール1の女子オランダ代表戦は、BSデジタル放送『BS-TBS』で録画放送される。ネットでは『U-NEXT』と『Volleyball TV』にて同時生配信される予定となっている。

■ネーションズリーグ2025 予選ラウンドプール1 第3試合

バレーボール女子日本代表メンバー

[写真]=古川剛伊

試合開始：2025年6月8日（日）5:00 試合会場：カナダ / TDプレイス・アリーナ（Arena At TD Place） 対戦カード：女子日本代表 VS 女子カナダ代表 テレビ放送：BS-TBS / ネット配信：U-NEXT・Volleyball TV 番組開始：2025年6月8日（日）4:40 ※BS-TBSは2025年6月8日（日）21:00

バレーボール女子日本代表は、女子初の外国人監督となる、フェルハト・アクバシュ監督体制でスタート。予選ラウンド第1週のカナダラウンドには、35人の登録選手のうち、16人が帯同。キャプテンの石川真佑を筆頭に、若いメンバーが揃った。

セッター

6 関菜々巳（ブスト・アルシーツィオ／イタリア）

7 松井珠己（PFUブルーキャッツ石川かほく）※リザーブメンバー

22 中川つかさ（NECレッドロケッツ川崎）

アウトサイドヒッター

4 石川真佑（ノヴァーラ／イタリア）

13 和田由紀子（NECレッドロケッツ川崎）

24 野中瑠衣（日本バレーボール協会）※リザーブメンバー

26 佐藤淑乃（NECレッドロケッツ川崎）

28 深澤めぐみ（SAGA久光スプリングス）

33 秋本美空（ヴィクトリーナ姫路）

ミドルブロッカー

2 荒木彩花（SAGA久光スプリングス）

3 島村春世（NECレッドロケッツ川崎）

11 山田二千華（NECレッドロケッツ川崎）

15 宮部藍梨（ヴィクトリーナ姫路）

リベロ

8 小島満菜美（ソルトレイク／アメリカ）

19 岩澤実育（埼玉上尾メディックス）

21 西村弥菜美（SAGA久光スプリングス）

女子日本代表 VS 女子オランダ代表のテレビ放送・ネット配信

現地時間2025年6月8日（日）に開催されるネーションズリーグ2025 予選ラウンドプール1 第3試合『日本×カナダ』の試合は、『BS-TBS』にて録画放送される予定となっている。また、『U-NEXT』と『Volleyball TV』にて同時生配信される予定となっている。

■BS-TBS

番組開始：2025年6月8日（日）21:00 キャスト：∟解説｜迫田さおり∟実況｜佐藤文康

■U-NEXT

番組開始：2025年6月8日（日）4:40