セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2025年6月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、実写映画『リロ&スティッチ』 & you マスコットを紹介します☆

セガプライズ ディズニー 実写映画『リロ&スティッチ』 & you マスコット

登場時期:2025年6月6日より順次

サイズ:全長約6×5×10cm

種類:全4種(ディズニー スティッチ、リロ、プリークリー、ジャンバ博士)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2025年6月6日の劇場公開に合わせて、ディズニー 実写映画『リロ&スティッチ』 & you マスコットが、セガプライズに登場。

セガオリジナルデザイン”& you(アンドユー)”シリーズならではのタッチで、キャラクターたちが表現されています!

約10センチのサイズでキャラクターの特徴をとらえ、かわいらしく再現。

集めたくなるラインナップがそろっています☆

ディズニー スティッチ

暴れん坊のエイリアン「ディズニー スティッチ」を、愛らしいマスコットに再現。

手足を動かして、ポージングできるグッズです。

リロ

長い髪にお花の髪飾りをつけた「リロ」

大きな瞳や、ほんのり赤いほっぺがキュートです!

プリークリー

「ジャンバ博士」とともにやってきた、一つ目のエイリアン「プリークリー」

「ジャンバ博士」とセットで揃えたくなります!

ジャンバ博士

「ディズニー スティッチ」を作り出した科学者の「ジャンバ博士」も登場。

目や耳など、特徴をとらえたマスコットになっています☆

セガオリジナルデザインの”& you マスコット”に、ディズニーの実写映画『リロ&スティッチ』のキャラクターたちが仲間入り。

セガプライズのディズニー 実写映画『リロ&スティッチ』 & you マスコットは、2025年6月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

