6つの酒蔵の地酒が堪能でき自分のペースで回れる！第6回　飛騨高山・酒蔵のん兵衛まつり

一般社団法人飛騨・高山観光コンベンション協会(岐阜県高山市)は、飛騨高山の自慢の地酒が呑み比べできる「第6回 飛騨高山・酒蔵のん兵衛まつり」を2025年6月5日(木)〜6月30日(月)までの26日間開催中です。

第6回 飛騨高山・酒蔵のん兵衛まつり

開催日時 : 2025年6月5日(木)〜6月30日(月)

開催場所 : 岐阜県高山市上一之町、上二之町、上三之町の6つの酒蔵

アクセス : JR高山本線 高山駅から徒歩約15分

定員 : 限定数2,500セット

<チケット料金>

・一般販売 3,000円(税込み)

6酒蔵、高山濃飛バスセンター、中橋観光案内所の8か所で販売

販売期間:6月5日〜6月30日

・前売り販売:2,700円(税込み)

岐阜県を除く全国のコンビニ

(ローソン・ミニストップ・セブンイレブン・ファミリーマート)

「JTBレジャー」0266214

販売期間:5月29日〜6月23日

※在庫状況により、販売が終了する場合があります

◆歴史を感じられる町並み

高山市市街地の古い町並(上一之町、上二之町、上三之町)は、江戸時代の面影をのこす風情ある町並み。

町並みの中には、飲食店やお土産店などもあり町並み散策を楽しむ人が行き交います。

その古い町並にある各酒蔵は、歩いてめぐることができるほど近い場所に位置し「酒蔵のん兵衛まつり」では、気軽に酒蔵めぐりを楽しめます。

◆日本酒の聖地 飛騨

高山市は、日本列島のほぼ中央に位置し、飛騨山脈に代表される3,000m級の山々に囲まれ、四季がはっきりとしています。

昼夜の寒暖差があり、冬は厳しく雪景色となりますが、春には緑豊かな山々を目にすることができます。

豊かな清冽な水が流れ、自然豊かで整った気候条件は酒造りには欠かせません。

また、高山市は、岐阜県を代表する酒造好適米「ひだほまれ」の産地の一つです。

高山市

平瀬酒造店

◆「飛騨高山御酒飲帳」で酒蔵めぐり!

「飛騨高山御酒飲帳」は、1つの酒蔵で2種類の試飲が楽しめる特典付き。

6つの酒蔵の地酒が堪能でき自分のペースで回れる、日本酒イベントが初めての方でも参加しやすいイベントです。

酒蔵を回るごとに特大スタンプが飛騨高山御酒飲帳に押印され、6酒蔵集めると「酒蔵達成記念品」がもらえます。

「飛騨高山御酒飲帳」は、開催期間中(〜6月30日)有効なので、日にちを改めて参加することもOK。

酒蔵制覇するまでは有効期間内なら参加が可能です。

※酒蔵達成記念プレゼントのお渡しは、2025年6月30日まで

酒蔵MAP

◆「飛騨高山御酒飲帳」には、さらに特典がついてきます

特製のトートバッグは、2025年はカラーが黒にチェンジ!

また、特製記念杯から特製缶バッチに変更しました!

そしてお楽しみとして、酒蔵でお買い物をして抽選応募ができます。

酒蔵でお買い物をすると、1,000円(税込み)ごとに「飛騨高山御酒飲帳」に酒蔵でスタンプが押印されます。

3個〜10個集めると、1等から4等までの飛騨牛や宿泊券があたる抽選に参加できます。

「飛騨高山御酒飲帳」セット

◆初日は、オープニングセレモニーを行います

6月5日(木)午前10時から、老田酒造店(上三之町67)店前において、オープニングセレモニーを開催します。

セレモニーの最後には、昨年12月5日に「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録された記念として、飛騨酒造組合様より地酒の振る舞いが行われます。

ゆっくりと飛騨高山の各酒蔵自慢の地酒を味わいに、「日本酒の聖地 飛騨」(R)で行う「飛騨高山・酒蔵のん兵衛まつり」へお出かけください。

【参加方法】

<前売り>

価格 :2,700円(税込み)

販売窓口:・中橋観光案内所(岐阜県高山市本町1-2)

販売期間:5月29日〜6月4日

・全国のコンビニ(岐阜県を除く)

(ローソン・ミニストップ・セブンイレブン・ファミリーマート)

「JTBレジャー」0266214

販売期間:5月29日〜6月23日

※限定数を超えた場合は、コンビニでの販売は終了となります。

※チケットと飛騨高山御酒飲帳の引き換えは、6月30日までとなります。

<一般販売>

価格 :3,000円(税込み)

販売期間:6月30日(月)まで

販売窓口:・参加酒蔵(平瀬酒造店、二木酒造、平田酒造場、老田酒造店、

舩坂酒造店、原田酒造場)

・高山濃飛バスセンター(岐阜県高山市花里町6-125)

・中橋観光案内所(岐阜県高山市本町1-2)

※限定数を超えた場合は、窓口での販売は終了となります

