セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2025年6月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『リロ&スティッチ』 ストロー付きボトルを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『リロ&スティッチ』 ストロー付きボトル

登場時期:2025年6月6日より順次

サイズ:全長約7×7×17cm

種類:全3種類(ノーマル、ぷっくりクリア、ストリートアート)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズから、『リロ&スティッチ』の主人公「ディズニー スティッチ」のストロー付きボトルが登場!

ボトル部分がクリアなので、中身が見えるのもポイントです。

ストロータイプになっているため、お子さんから大人まで、世代問わず使えるのも魅力的。

デザインは、テイストの異なる3種類で展開されます。

ノーマル

「ノーマル」デザインは、背面にハイビスカスやパイナップル、葉っぱのアートがあしらわれています。

元気いっぱいな「ディズニー スティッチ」の姿がかわいさ満点☆

ぷっくりクリア

「ディズニー スティッチ」がぷっくりと立体的に表現された「ぷっくりクリア」デザイン。

舌を出した姿がとってもチャーミング!

ストリートアート

「ディズニー スティッチ」にロゴなどのアートが施された「ストリートアート」デザイン。

ポップでかっこいいテイストに仕上げられています。

ちょっとしたお出かけや、ランチタイムなどにぴったりなサイズ感のストロー付きボトル。

セガプライズのディズニー『リロ&スティッチ』 ストロー付きボトルは、2025年6月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

