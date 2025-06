ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、プチショルダーとしても使える、ディズニーデザイン「キルティングバッグインバッグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「キルティングバッグインバッグ」

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:3,990円(税込)

サイズ:約29(下部22)×16×11cm

重さ:約190g

ショルダーベルト長さ:最短約73cm〜最長約130cm

素材:ポリエステル

ショルダー調節可・取り外し可

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

バッグの中の小物の整理に役立つバッグインバッグ。

さりげないキャラクター柄のキルティングが可愛い!

ショルダーを付ければトレンドのコンパクトバッグにもなります。

最小限必要なものを持ち歩く時に便利で、旅先でのホテル内の移動にもオススメです☆

デザインは「ブラック(ミッキーモチーフ)」と「ベージュ(くまのプーさん)」の2種類がラインナップ。

ブラック(ミッキーモチーフ)

© Disney

ミッキーモチーフデザインのバッグインバッグ。

黒を基調としたシンプルなデザインなので持ちやすく、使いやすそう◎

そしてミッキーモチーフのキルティングがポコポコと凹凸があってかわいいアクセントになっています。

ベージュ(くまのプーさん)

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインのバッグインバッグ。

あたたかみのあるベージュがベースで、「くまのプーさん」のお顔のシルエットや、ハニカム柄をキルティングで表現しています!

コロンと丸い「くまのプーさん」のお顔のフォルムにほっこり。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

<オープン時>

バッグはマグネット開閉で、中にオープンポケットが2つ、ファスナー付きポケットが1つ、キーフック1つに、

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

外にオープンポケットが1つと、ファスナー付きポケットが1つ付いています。

ポケットがたくさんあるので、スマートフォンや鍵、リップやハンカチ、ポケットティッシュなど、小物類も整理しながら収納できて出し入れもスムーズに☆

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

便利なキーフック付きで、鍵の紛失も防止!

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

さらに、ショルダ―ベルトを付けるDカンにはぬいぐるみをつけても楽しい。

© Disney

<素材アップ>

ふんわりと柔らかいキルティング素材を使用しています。

普段使いから、旅行やレジャーなど、様々なシーンで重宝しそう。

プチショルダーとしても使える、ディズニーデザイン「キルティングバッグインバッグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

