田中碧が所属するリーズ・ユナイテッドが、F1マシンとまさかの徒競走に挑んだ。舞台はエランド・ロード。レッドブル・レーシングの名車「RB7」を操縦したのは、F1界期待の若手、アービッド・リンドブラッド。対するリーズのランナーは、ウィルフリード・ニョント、ラージー・ラマザニ、アイザック・シュミットの3人である。



レース形式はユニークなもので、ペナルティエリアのラインからスタートし、反対側のラインの人型ポールを折り返し、再び元のラインまで走り切るという内容。序盤はリーズの3選手がF1マシンをリードする形となり、折り返しもほぼ同時の接戦を演じた。





Just Arvid Lindblad racing Leeds United's players at Elland Road in an RB7 pic.twitter.com/m9PNK2Uzpq