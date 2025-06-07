今週の【上場来高値銘柄】三菱重、良品計画、三井倉ＨＤなど81銘柄 今週の【上場来高値銘柄】三菱重、良品計画、三井倉ＨＤなど81銘柄



今週の日経平均株価は、米関税政策への懸念や為替の円高傾向が嫌気され、前週末比223円安の3万7741円と反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は81社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、ＦＰＳＯへのＣＯ２回収技術搭載へ英企業と覚書を締結した三井海洋開発 <6269> [東証Ｐ]、軍備費増額の世界的潮流を意識した防衛関連株への買いが向かった三菱重工業 <7011> [東証Ｐ]、5月既存店売上高が16ヵ月連続で前年上回った良品計画 <7453> [東証Ｐ]、学校ネットワーク構築案件など好調で25年7月期業績予想を上方修正した内田洋行 <8057> [東証Ｐ]、ダルトンの大量保有が判明したトーセイ <8923> [東証Ｐ]、米アクティビストが5％超の大株主となったセンコーグループホールディングス <9069> [東証Ｐ]、ＳＭＢＣ日興証券が目標株価を増額修正した三井倉庫ホールディングス <9302> [東証Ｐ]など。また、味の素 <2802> [東証Ｐ]、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス <7532> [東証Ｐ]など52社は先週に続き上場来高値を更新した。



※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧



● 建設業――――――――――― 8銘柄



<1718> 美樹工業 [東証Ｓ]

<1776> 三井住建道 [東証Ｓ]

<1799> 第一建設 [東証Ｓ]

<1926> ライト [東証Ｐ]

<1942> 関電工 [東証Ｐ]

<1949> 住友電設 [東証Ｐ]

<1961> 三機工 [東証Ｐ]

<1975> 朝日工 [東証Ｐ]



● 食料品――――――――――― 2銘柄



<2216> カンロ [東証Ｓ]

<2802> 味の素 [東証Ｐ]



● 化学―――――――――――― 1銘柄



<4403> 日油 [東証Ｐ]



● ガラス土石製品――――――― 2銘柄



<5262> 日ヒュム [東証Ｐ]

<5290> ベルテクス [東証Ｓ]



● 鉄鋼―――――――――――― 1銘柄



<5444> 大和工 [東証Ｐ]



● 機械―――――――――――― 6銘柄



<1909> 日本ドライ [東証Ｓ]

<6226> 守谷輸送機 [東証Ｓ]

<6269> 三井海洋 [東証Ｐ]

<6333> 帝国電 [東証Ｐ]

<7011> 三菱重 [東証Ｐ]

<7013> ＩＨＩ [東証Ｐ]



● 電気機器―――――――――― 4銘柄



<6507> シンフォニア [東証Ｐ]

<6637> 寺崎電気 [東証Ｓ]

<6744> 能美防災 [東証Ｐ]

<6745> ホーチキ [東証Ｐ]



● 輸送用機器――――――――― 2銘柄



<6201> 豊田織 [東証Ｐ]

<7318> セレンＨＤ [東証Ｇ]



● その他製品――――――――― 1銘柄



<7906> ヨネックス [東証Ｓ]



● 陸運業――――――――――― 7銘柄



<9024> 西武ＨＤ [東証Ｐ]

<9028> ゼロ [東証Ｓ]

<9029> ヒガシＨＤ [東証Ｓ]

<9034> 南総通運 [東証Ｓ]

<9065> 山九 [東証Ｐ]

<9068> 丸全運 [東証Ｐ]

<9069> センコーＨＤ [東証Ｐ]



● 倉庫運輸関連―――――――― 2銘柄



<9302> 三井倉ＨＤ [東証Ｐ]

<9364> 上組 [東証Ｐ]



● 情報・通信業―――――――― 17銘柄



<3626> ＴＩＳ [東証Ｐ]

<3661> エムアップ [東証Ｐ]

<3817> ＳＲＡＨＤ [東証Ｐ]

<3964> オークネット [東証Ｐ]

<4258> 網屋 [東証Ｇ]

<4373> シンプレクス [東証Ｐ]

<4413> ボードルア [東証Ｐ]

<4674> クレスコ [東証Ｐ]

<4709> ＩＤＨＤ [東証Ｐ]

<4828> ビーエンジ [東証Ｐ]

<5132> プラスゼロ [東証Ｇ]

<8056> ビプロジー [東証Ｐ]

<9418> ＵＮＥＸＴ [東証Ｐ]

<9436> 沖縄セルラー [東証Ｓ]

<9682> ＤＴＳ [東証Ｐ]

<9746> ＴＫＣ [東証Ｐ]

<9799> 旭情報 [東証Ｓ]



● 卸売業――――――――――― 8銘柄



<2692> 伊藤忠食 [東証Ｐ]

<2700> 木徳神糧 [東証Ｓ]

<3393> スタティアＨ [東証Ｐ]

<7115> Ａパーチェス [東証Ｓ]

<7500> 西川計測 [東証Ｓ]

<7504> 高速 [東証Ｐ]

<8057> 内田洋 [東証Ｐ]

<8066> 三谷商 [東証Ｓ]



● 小売業――――――――――― 4銘柄



<3341> 日本調剤 [東証Ｐ]

<3563> Ｆ＆ＬＣ [東証Ｐ]

<7453> 良品計画 [東証Ｐ]

<7532> パンパシＨＤ [東証Ｐ]



● 保険業――――――――――― 1銘柄



<7157> ライフネット [東証Ｇ]



● 不動産業―――――――――― 4銘柄



<3480> ＪＳＢ [東証Ｐ]

<3486> グロバルＬＭ [東証Ｐ]

<8850> スターツ [東証Ｐ]

<8923> トーセイ [東証Ｐ]



● サービス業――――――――― 11銘柄



<2124> ジェイエイシ [東証Ｐ]

<2325> ＮＪＳ [東証Ｐ]

<4718> 早稲アカ [東証Ｐ]

<4732> ＵＳＳ [東証Ｐ]

<6088> シグマクシス [東証Ｐ]

<6540> 船場 [東証Ｓ]

<6542> ＦＣＨＤ [東証Ｓ]

<6544> Ｊエレベータ [東証Ｐ]

<7377> ＤＮＨＤ [東証Ｓ]

<9554> エイビック [東証Ｇ]

<9564> ＦＣＥ [東証Ｓ]





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