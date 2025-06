2位:仙台育英学園高等学校/20票

All About ニュース編集部では、2025年5月8〜22日の期間、全国10〜60代の男女98人を対象に、「北海道・東北地方の私立進学校」に関するアンケートを実施しました。その中から、「出身と聞いてすごいと思う東北地方の私立進学校」ランキングの結果をご紹介します。仙台育英学園高等学校の卒業生と聞くと、まずは全国トップクラスの野球部をはじめとした部活動の実績が思い浮かびますが、それだけでなく学業面でも「すごい」と思わせる要素が豊富です。

1位:青森山田高等学校/23票

特進クラスや難関大進学コースを設置し、早慶上智やGMARCHなどの有名私立大学に加え、東北大学など国公立大学への進学実績も年々向上。ICTを活用した授業やグローバル教育にも力を入れており、バランスの取れた教育が魅力です。回答者からは「有名なので。野球やってたのかなと思う」(40代女性/秋田県)、「甲子園常連校で全国的な知名度があり、出身と聞くだけで一目置かれる存在」(30代女性/秋田県)、「仙台育英といえば、サッカーや野球ですがそもそも偏差値が高いので、聞いて凄いのは仙台育英だと思います。また一般高校受験を通過して入ったとなれば尚更です。それに現役のサッカー部などでレギュラーともなれば、地元のヒーローです」(20代女性/東京都)などの声が集まりました。青森山田高等学校出身と聞けば、誰もが思い浮かべるのが“スポーツの名門”というイメージでしょう。実際にサッカーや卓球では全国優勝を誇る実績がありますが、学業面の充実ぶりも見逃せません。特進コース(普通科)、キャリアアップコース(普通科)、ITビジネス科など多彩なコースが用意されており、生徒それぞれの適性に合わせた教育を提供。指定校推薦枠も豊富で、関東や関西の難関私大への進学率も高く、近年は国公立大学への合格実績も伸びています。回答者からは「特進コースがあるだけでなく、様々な部活が全国的に有名のため、どの地域に行っても自慢できる高校だと思う」(20代女性/神奈川県)、「名前が有名でいろんなすごいスポーツ選手が出ているイメージがあるから」(40代女性/愛知県)、「あの雪国に行ってまで、スポーツをやる人のメンタルがすごいと思うから」(30代男性/福島県)などの声が寄せられました。※回答者からのコメントは原文ママですこの記事の筆者:All About ニュース編集部 プロフィール「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ?」「どうして?」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。(文:All About ニュース編集部)