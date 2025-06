【Fender(USA)ストラトキャスター】(大阪府 二日目のカレー 61歳) 10年近く前に某オークションサイトで手に入れた1983年製USAストラトキャスターですが、周りのギター好きに見せても誰もその存在を知りませんでした。 手に入れた時はかなり酷い状態でボデイはボロボロのステッカーやカッティングシートだらけ、ピックガードは全面シートが貼られていました。(おかげで剥がした後の状態は良かったですがw) 一目見て珍しい所はピックアップのセレクターがボタン式になっているところ。普通は3点か5点のスイッチですがピックアップ毎にON/OFFできます。全部のピックアップを鳴らしたり、フロントとリアを鳴らしたりと色々楽しめます。ビックガードの下には鉄心を抜いたピックアップが隠れておりハムバッキング効果になってます。またクラプトンモデルのブラッキーに採用されているTXBコントロールを初めて採用した個体らしいです。 約2年間しか生産されなかったモデルで、手に入れてから頑張ってメンテしてきたギターですのでこれからも大事にしていきたいと思います。 ◆ ◆ ◆ おー、エリートじゃん。アクティブなんで電池が必要というのがちょい面倒でしたけど、革新的なモデルでしたよね。センタークリックのトーンでベースをブーストできたり。ハーフトーンがきれいだったなぁ。生産された数も少なかったんで今となってはかなりレアですね。要注意なのは、ピックアップが上からビスで絞られているんですけど、ボディとの間に緩衝材としてウレタンスポンジが使われていて、そいつが劣化するんです。一度外すとボロっと取れてもとに戻らないという罠があります。でね、当時は同時にフェンダージャパンからも発売されまして、そっちはこっそり22フレットでした。もちろんサーキット含め全パーツは全く同じでハードケースも付いていたので、「フレット多くて価格は半分以下なら絶対こっちじゃん」と、私はそっちを買いました。新宿のKEYで。キャンディアップルレッドだったな。実はUSAはラッカーでJAPANはポリだったと知ったのは数年後でしたけど。(BARKS 烏丸哲也) ★皆さんの楽器を紹介させてください 「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。(1)投稿タイトル (例)必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー (例)絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ(2)楽器名(ブランド・モデル名) (例)トラヴィス・ビーン TB-1000 (例)自作タンバリン 手作り3号(3)お名前 所在 年齢 (例)練習嫌いさん 静岡県 21歳 (例)山田太郎さん 北区赤羽市 X歳(4)説明・自慢トーク ※文章量問いません。エピソード/こだわり/自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。(5)写真 ※最大5枚まで●応募フォーム:https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7 ◆【俺の楽器・私の愛機】まとめページ

The post 【俺の楽器・私の愛機】1857「みんな知らないストラトキャスター」 first appeared on BARKS.