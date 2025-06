「a couch potato」の意味は？「ソファ」と「じゃがいも」ってどういうこと！？

果たして、正解は?

正解は「ソファでゴロゴロしている人」でした!

「a couch potato」は、運動や活動をせず、家で座ってばかりいる人のことを表現した言葉です。

「Don't be such a couch potato, let's go outside and get some fresh air!」

(そんなにゴロゴロしてないで、外に出て新鮮な空気を吸おうよ)

あなたはわかりましたか?

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう!

※解答は複数ある場合があります。