サンリオの人気キャラとコラボ♡ミニ香水&練り香水を｢ミニモアパフューム｣が発売

フィッツコーポレーションでは、持ち運びにも便利な人気のミニ香水「ミニモアパフューム」と、サンリオの人気キャラクターがコラボをした数量限定アイテムを、2025年6月7日(土)より順次販売いたします。ハローキティ、シナモロール、クロミ、マイメロディをデザインした、ミニ香水と練り香水が登場しました。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

サンリオとのコラボアイテムが数量限定で登場

ⓒ’25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L654891

価格:各8ml・1,650円(税込)

サンリオキャラクターズとミニモアパフュームがコラボをした、数量限定アイテムが発売されています。

人気の4キャラクターをパッケージに配置した、限定のミニ香水がラインアップ。

好きなキャラクターのデザインでえらんでもいいですし、その日の気分に合わせて使い分けてみても楽しめそうですね。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

数量限定のミニ香水の詳細

ラブ パスポート イット フラワリー オードパルファム MINI ハローキティデザイン

ⓒ’25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L654891

香りをまとうと幸せな気持ちになれるような、少しだけ大人なシュガリーブーケです。ハローキティをデザインしています。

ラブ パスポート イット オードパルファム MINI シナモロールデザイン

ⓒ’25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L654891

かわいいがギュッと詰まったようなシュガリーアップルは、シナモロールをデザイン。

ヴァシリーサ ヌード ワン オードパルファム MINI クロミデザイン

ⓒ’25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L654891

濃厚で甘美なアップルプラリネが香る、甘さと爽やかなのあるグルマン香水には、クロミをデザイン。

ヴァシリーサ リ フレクト オードパルファム MINI マイメロディデザイン

ⓒ’25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L654891

清楚でフェミニンなやさしさと、温もりを与えてくれるピンクフローラルソープの香りには、マイメロディをデザイン。

販売先(一部店舗を除く):オンラインストア「FITS you. STORE」/全国のバラエティショップ/ディスカウントストア/ドラッグストア など

ミニ香水の2本セットも登場

ⓒ’25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L654891



左 ラブ パスポート 25SSシナモロール/ハローキティ MINIコフレ

右 ヴァシリーサ 25SSマイメロディ/クロミ MINIコフレ

容量:8ml×2本

価格:3,080円(税込)

販売先(一部店舗を除く):全国のディスカウントストア など

コラボデザインの「練り香水」も必見!

ⓒ’25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L654891



①ラブ パスポート イット フラワリー パフュームスティック ハローキティデザイン

②ラブ パスポート イット パフュームスティック シナモロールデザイン

③ヴァシリーサ ヌード ワン パフュームスティック クロミデザイン

④ヴァシリーサ リ フレクト パフュームスティック マイメロディデザイン

容量:各5g

価格:各1,650円(税込)

販売先(一部店舗を除く):全国のバラエティショップ/ディスカウントストア/ドラッグストア など

ミニモアパフュームから登場した、数量限定のミニ香水&練り香水をご紹介しました。

サンリオの人気キャラクターである、ハローキティ、シナモロール、クロミ、マイメロディをデザインしたかわいいパッケージがポイントです。

どこにでも持ち運べるようなミニサイズなので、ポーチに忍ばせていつでも一緒に連れて歩きたくなりますね。ぜひこの機会に、数量限定のコラボアイテムを試してみてください。