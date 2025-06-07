¡ÚSummer Game Fest 2025¡Û 6·î7Æü6»þ ÇÛ¿®³«»Ï

¡¡ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡ÖSummer Game Fest 2025¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É¡×¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É ¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£È¯Çä¤Ï2026Ç¯2·î27ÆüÍ½Äê¡£

¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥È¥ìー¥éー¤Ç¤Ï¥é¥¯ー¥ó¥·¥Æ¥£¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë·úÊª¤¬Êø²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ó¤Ê¤É¤â³ÎÇ§¤Ç¤­¡¢²áµîºî¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡ÚSUMMER GAME FEST 2025 (4K60FPS): Official Livestream, Today, June 6 5p ET / 2p PT / 11p CEST¡Û