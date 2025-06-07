ÉñÂæ¤ÏÊø²õ¤·¤¿¥é¥¯ー¥ó¥·¥Æ¥£!? ºÇ¿·ºî¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É ¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡×È¯É½¡ª È¯Çä¤Ï2026Ç¯2·î27Æü¡ÚSGF2025¡Û
¡ÚSummer Game Fest 2025¡Û 6·î7Æü6»þ ÇÛ¿®³«»Ï
¡¡ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡ÖSummer Game Fest 2025¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É¡×¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É ¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£È¯Çä¤Ï2026Ç¯2·î27ÆüÍ½Äê¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥È¥ìー¥éー¤Ç¤Ï¥é¥¯ー¥ó¥·¥Æ¥£¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë·úÊª¤¬Êø²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ó¤Ê¤É¤â³ÎÇ§¤Ç¤¡¢²áµîºî¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚSUMMER GAME FEST 2025 (4K60FPS): Official Livestream, Today, June 6 5p ET / 2p PT / 11p CEST¡Û
¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É ¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡ÙÈ¯É½¡ª- ¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É(¥«¥×¥³¥ó)¸ø¼° (@BIO_OFFICIAL) June 6, 2025
2026Ç¯£²·î27Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡ª¡¡#¥Ð¥¤¥ª¥ì¥¯¥¤¥¨¥à pic.twitter.com/ZqIaYeTL4z