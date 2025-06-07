来週の主な予定 米消費者物価と30年債入札 G7首脳会議 14日はトランプ誕生日＆大規模軍事パレード 来週の主な予定 米消費者物価と30年債入札 G7首脳会議 14日はトランプ誕生日＆大規模軍事パレード

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来週の主な予定 米消費者物価と30年債入札 G7首脳会議 14日はトランプ誕生日＆大規模軍事パレード



・5月の米消費者物価指数 米中関税大幅引き下げ合意の一方で多くの企業が値上げを実施

・米30年債入札 米中協議進展の一方でトランプ関税・財政不安により米国離れが懸念される

・アップル開発者会議、英欧で開催されるテックイベントにエヌビディアのファンCEOが参加

・14日はトランプ79歳の誕生日＆大規模軍事パレード（64億円と推定）ロシア北朝鮮かと批判の声

・15日は中国習近平国家主席72歳の誕生日、一部で米中対面会談「バースデーサミット」期待あるが…



FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～19日）



9日（月）

日本GDP改定値（第1四半期）

中国貿易収支（5月）

中国消費者物価指数・生産者物価指数（5月）

米NY連銀インフレ期待（5月）

アップル年次開発者会議「WWDC」（13日まで）

英国最大スタートアップイベント「London Tech Week 2025」（13日まで）エヌビディアCEO参加

2025国連海洋会議（13日まで）

国際原子力機関（IAEA）定例理事会（13日まで）



10日（火）

英雇用統計・週平均賃金（4月）

米3年債入札（580億ドル）

ビルロワドガロー仏中銀総裁、会議出席

ホルツマン・オーストリア中銀総裁、講演

レーン・フィンランド中銀総裁、欧州経済とECB金融政策について講演

ブルームバーグ主催投資会議（香港、11日まで）



11日（水）

月例経済報告（6月）

日本国内企業物価指数（5月）

ECB賃金トラッカー（第1四半期）

米消費者物価指数（5月）

米10年債入札（390億ドル）

英政府支出見直し案公表

欧州最大級スタートアップイベント「Viva Technology 2025」（14日まで）エヌビディアCEO参加



12日（木）

米生産者物価指数（5月）

英中銀四半期インフレ意識調査

米新規失業保険申請件数（7日終了週）

米30年債入札（220億ドル）

デギンドスECB副総裁、シュナーベルECB理事、欧州委員会・ECB合同会議出席

ミュラー・エストニア中銀総裁、エストニア中銀年次報告書公表



13日（金）

東京都議選告示（22日投開票）

ミシガン大学消費者信頼感指数（6月）



14日（土）

トランプ米大統領79歳の誕生日、陸軍創設250周年を記念した大規模軍事パレード開催（ワシントン）



15日（日）

G7首脳会議（カナダ、17日まで）

中国習近平国家主席72歳の誕生日



※予定は変更することがあります

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