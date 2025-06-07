演劇『ハイキュー!!』最大規模の海外公演 中国ツアー8月開始でキャスト発表！日向役は二宮礼夢・影山役は原昇亜
ハイパープロジェクション演劇『ハイキュー!!』中国ツアーのメインビジュアルや公演日程、キャストなどの公演情報が解禁された。今回の中国ツアーは、少年ジャンプ史上、最大規模の海外公演となり、上海や北京など中国6都市を巡る。
【写真】顔そっくり！衣装も完全再現 及川さん含め『ハイキュー!!』出演者ビジュアル
ハイパープロジェクション演劇「ハイキュー!!」は、集英社「週刊少年ジャンプ」にて2020年7月まで連載していた古舘春一による大人気バレーボール漫画「ハイキュー!!」の舞台化作品で、2015年から2021年まで11シリーズ12作品を上演。本作は、2015年初演とその再演にあたる2016年「頂の景色」をベースに、キャストを一新して上演する。
■公演概要
ハイパープロジェクション演劇「ハイキュー!!」中国ツアー
【期間・劇場】
上海公演：2025年8月16日（土）〜8月24日（日）前灘31文化演藝中心大劇場
長沙公演：2025年 8月 29日（金）〜 8月 31日（日） 梅溪湖国際文化藝術中心大劇院
成都公演：2025年9月5日（金）〜9月7日（日）四川大劇院
武漢公演：2025年9月12日（金）〜9月14日（日）琴台大劇院
深せん公演：2025年9月19日（金）〜9月21日（日）深せん保利劇院
北京公演：2025年9月26日（金）〜9月30日（火）北京展覧館劇場
【演出】ウォーリー木下
【脚本】中屋敷法仁
【音楽】和田俊輔
【キャスト】
＜烏野高校＞
日向翔陽：二宮礼夢
影山飛雄：原昇亜
月島蛍：高尾昇吾
山口忠：安宅波颯
田中龍之介：中嶋健
西谷夕：樋口明志
縁下力：市川潤伎
澤村大地：池田和樹
菅原孝支：宮地樹
東峰旭：鹿子島光人
＜青葉城西高校＞
及川徹：藤林泰也
岩泉一：鈴木恋
金田一勇太郎：米山剛志
国見英：海田波知
矢巾秀：樋口拓海
渡親治：寺島レオン
花巻貴大 梶山武雅
松川一静：松島博毅
＜烏野高校OB＞
嶋田誠：中尾拳也
滝ノ上祐輔：小沼将大
＜烏野高校 顧問・コーチ＞
武田一鉄：藤原薫
烏養繋心：石田隼
スウィング
粂川暁典：三原大和
【写真】顔そっくり！衣装も完全再現 及川さん含め『ハイキュー!!』出演者ビジュアル
ハイパープロジェクション演劇「ハイキュー!!」は、集英社「週刊少年ジャンプ」にて2020年7月まで連載していた古舘春一による大人気バレーボール漫画「ハイキュー!!」の舞台化作品で、2015年から2021年まで11シリーズ12作品を上演。本作は、2015年初演とその再演にあたる2016年「頂の景色」をベースに、キャストを一新して上演する。
ハイパープロジェクション演劇「ハイキュー!!」中国ツアー
【期間・劇場】
上海公演：2025年8月16日（土）〜8月24日（日）前灘31文化演藝中心大劇場
長沙公演：2025年 8月 29日（金）〜 8月 31日（日） 梅溪湖国際文化藝術中心大劇院
成都公演：2025年9月5日（金）〜9月7日（日）四川大劇院
武漢公演：2025年9月12日（金）〜9月14日（日）琴台大劇院
深せん公演：2025年9月19日（金）〜9月21日（日）深せん保利劇院
北京公演：2025年9月26日（金）〜9月30日（火）北京展覧館劇場
【演出】ウォーリー木下
【脚本】中屋敷法仁
【音楽】和田俊輔
【キャスト】
＜烏野高校＞
日向翔陽：二宮礼夢
影山飛雄：原昇亜
月島蛍：高尾昇吾
山口忠：安宅波颯
田中龍之介：中嶋健
西谷夕：樋口明志
縁下力：市川潤伎
澤村大地：池田和樹
菅原孝支：宮地樹
東峰旭：鹿子島光人
＜青葉城西高校＞
及川徹：藤林泰也
岩泉一：鈴木恋
金田一勇太郎：米山剛志
国見英：海田波知
矢巾秀：樋口拓海
渡親治：寺島レオン
花巻貴大 梶山武雅
松川一静：松島博毅
＜烏野高校OB＞
嶋田誠：中尾拳也
滝ノ上祐輔：小沼将大
＜烏野高校 顧問・コーチ＞
武田一鉄：藤原薫
烏養繋心：石田隼
スウィング
粂川暁典：三原大和