¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û¸æÅÂ¾ìÀ¾¡¡½é¤Î²Æ¹Ã»Ò±à¤Ø¡Ä¶¯¤ß¤ÏÌ¾ÇÈ±ÍÂÀ¼ç¾¤Î¡ÖÌîµå£É£Ñ¡×¡ÄÀÅ²¬¸©Âç²ñ£·¡¦£µ½éÀï¡Ö¥é¥¹¥È¥¢¥ª¥Ï¥ë¡×¡ÄÏÃÂê¹»¾Ò²ð
¡¡¸æÅÂ¾ìÀ¾¤ËÆþ³Ø¤·¤Æ¡¢¼ç¾¤ÎÌ¾ÇÈ±ÍÂÀÍ··â¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿¡££²£°£°£·Ç¯¤Ë¾ïÍÕµÆÀî¡Ê¸½¡¦¾ïÍÕÂçµÆÀî¡Ë¤ò¥»¥ó¥Ð¥ÄÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¡¢ºòÇ¯£±·î¤ËµÞÀÂ¤·¤¿Á°´ÆÆÄ¡¦¿¹²¼ÃÎ¹¬¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£¶£²¡Ë¤ËÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¸«¤¤¤À¤µ¤ì¡¢¿Ê³Ø¤òµ¡¤ËÅê¼ê¤«¤éÆâÌî¼ê¤Ø¤ÈËÜ³ÊÅª¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¡£
¡¡¿¹²¼¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°Ìîµå¡×¡£¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¿¤ÀÂÇ·â¤¬¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦Æþ³ØÁ°¤Î°õ¾Ý¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÊ¤¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¤¹¤´¤¯Æ¬¤ò»È¤¦Ìîµå¤Ç¤·¤¿¡×¡£¼éÈ÷¤â½Å»ë¤·¡¢³°Ìî¼ê¤È¤ÎÏ¢·¸¤ä¡¢Áê¼êÁö¼Ô¤Î°ÌÃÖ¤ò¸«¤ÆÃæ·Ñ¤ËÆþ¤ëÆ°¤¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇÅ°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç¿Ü²ìÃæ¤Ç¤ÏÆð¼°ÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¿Ê³ØÅö½é¤Ï¹Å¼°¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤¬¡¢¼éÈ÷¤äÂÇ·â¤Ç»×¤¤¤Ä¤¤¤¿ÅÀ¤ò¥Î¡¼¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó¡¢£±Ç¯½©¤«¤é¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì¡£»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸å¡¢£±³ØÇ¯¾å¤ÎÌ¾¸Å½×Í´¡Ê°¡Âç£±Ç¯¡Ë¤¬Â´¶È¤¹¤ë¤ÈÍ··â¼ê¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ç¤Ï¼ç¤Ë£³ÈÖ¤ËÆþ¤ê¡¢¡ÖÂÇ¤Ä¤Ù¤¤È¤³¤í¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£¹¶¼é¤ËÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë»Ñ¤ËÃÝÆâ·ò¿Í´ÆÆÄ¡Ê£³£²¡Ë¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ç°ìÈÖ¡¢Ìîµå£É£Ñ¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¡£
¡¡¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ï£±£¹£¹£²Ç¯¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Î°ìÅÙ¤À¤±¡£¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤ÊÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤ÏÂç²ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¥¨¥é¡¼¤ò¥¼¥í¤ËÍÞ¤¨¡¢½ÐÎÝÎ¨£µ³ä°Ê¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¸æÅÂ¾ìÀ¾¤ÇÆÀ¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢½é¤Î¡È²ÆÀÚÉä¡É¤Ø¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¡£¡Ê°ËÆ£¡¡ÌÀÆü¹á¡Ë
¡¡¡»¡Ä¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï£³Ç¯À¸¤Î¶â¸¶¡Ê¤¤ó¤Ñ¤é¡ËÉð»Ì¤¬ÀµÊá¼ê¤òÌ³¤á¡¢£²Ç¯À¸¤Î°½ÅÍ¤¬£²ÈÖ¼ê¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤¤¤ë¡£Éã¿ÆÆ±»Î¤¬·»Äï¤Ç¡¢¤¤¤È¤³¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£Éð»Ì¤¬³ÝÀî»Ô¡¢°½ÅÍ¤¬µÆÀî»Ô¤Î½Ð¿È¡£Ãæ³Ø¤Þ¤Ç¤Ï°Û¤Ê¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡È¿¹²¼Ìîµå¡É¤Ë¿´¤ò¤Ò¤«¤ì¤Æ¡¢Æ±¤¸¿Ê³ØÀè¤òÁª¤ó¤À¡£Éð»Ì¤ÏÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£