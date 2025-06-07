サガット参戦！「スト6」Year 3追加キャラクター発表【SGF2025】
【Summer Game Fest 2025】 6月7日6時 配信開始
配信番組「Summer Game Fest 2025」にて、「ストリートファイター6」Year 3の追加キャラクターが発表された。
今後2025年夏に「サガット」、2025年秋に「クリムゾン・ヴァイパー」、2026年春前半に「アレックス」、2026年春後半に「イングリッド」が追加される。
【SUMMER GAME FEST 2025 (4K60FPS): Official Livestream, Today, June 6 5p ET / 2p PT / 11p CEST】
#スト6 Year 3キャラクター‼- ストリートファイター / STREET FIGHTER (@StreetFighterJA) June 6, 2025
ラインナップ発表 feat. @KennyOmegamanX
ストリートファイターシリーズのレジェンドファイターたちが続々とJoin the Fight🔥
2025年夏：#サガット 🐯
2025年秋：#ヴァイパー 🕵️
2026年春前半：#アレックス 💪
2026年春後半：#イングリッド 📖 pic.twitter.com/F8oq4pjfz3