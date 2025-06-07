【Summer Game Fest 2025】 6月7日6時 配信開始

　配信番組「Summer Game Fest 2025」にて、「ストリートファイター6」Year 3の追加キャラクターが発表された。

　今後2025年夏に「サガット」、2025年秋に「クリムゾン・ヴァイパー」、2026年春前半に「アレックス」、2026年春後半に「イングリッド」が追加される。

SUMMER GAME FEST 2025 (4K60FPS): Official Livestream, Today, June 6 5p ET / 2p PT / 11p CEST】