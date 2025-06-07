【球宴第13回中間発表】日本ハム・レイエスが30万票到達 中継ぎ甲斐野と1塁手野村が2位に約1万票差
日本野球機構(NPB)は6日、7月23日、24日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第13回中間発表を行いました。
DH部門では日本ハムのレイエス選手が約30万票に到達、2位のオリックス・森友哉選手に倍近い差をつけています。
また中継ぎ部門の西武・甲斐野央投手とソフトバンク・松本裕樹投手が約1万票差、1塁手部門の日本ハム・野村佑希選手とオリックス・頓宮裕真選手との差が約1万2,000票差となっています。
▽以下、各部門の上位選手(6月6日時点)
【先発投手】
1位 今井達也(西武)161,119票
2位 宮城大弥(オリックス)133,252票
3位 伊藤大海(日本ハム)98,051票
【中継投手】
1位 甲斐野央(西武)148,501票
2位 松本裕樹(ソフトバンク)138,348票
3位 古田島成龍(オリックス)106,619票
【抑え投手】
1位 田中正義(日本ハム)229,233票
2位 平良海馬(西武)188,027票
3位 A.マチャド(オリックス）135,652票
【捕手】
1位 若月健矢(オリックス)268,955票
2位 田宮裕涼(日本ハム)164,883票
3位 古賀悠斗(西武)57,205票
【一塁手】
1位 野村佑希(日本ハム)211,162票
2位 頓宮裕真(オリックス)199,296票
3位 N.ソト(ロッテ)83,419票
【二塁手】
1位 太田椋(オリックス)338,600票
2位 滝澤夏央(西武)96,355票
3位 牧原大成(ソフトバンク)84,240票
【三塁手】
1位 清宮幸太郎(日本ハム)255,166票
2位 廣岡大志(オリックス)130,627票
3位 村林一輝(楽天)109,349票
【遊撃手】
1位 宗山塁(楽天)228,589票
2位 紅林弘太郎(オリックス)213,667票
3位 水野達稀(日本ハム)112,273票
【外野手】
1位 万波中正(日本ハム)346,775票
2位 西川龍馬(オリックス)228,453票
3位 渡部聖弥(西武)196,447票
4位 中川圭太(オリックス)152,013票
5位 西川愛也(西武)151,380票
1位 F.レイエス(日本ハム)308,092票
2位 森友哉(オリックス)156,290票
3位 中村晃(ソフトバンク)67,698票