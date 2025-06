「スポーツは人間性を育てる」という言説への「強烈な違和感」…「勝ち負け」に魅了される「闇深さ」

勝ち負けを競って何が楽しいのか

「スポーツは人間性を育てる」とよくいわれる。「健全な精神は健全な身体に宿る……」と俗にはいうけれど、本当だろうか。

いや、むしろ、人間性を壊すからこそ、人はスポーツに魅了されるのではないか。

日常で抑圧されている暴力性、他者への優越感、絶対的な勝利の快楽。スポーツとは、常識的な「正しさ」を捨てて、人間の悪徳を味わう時間なのだ。

順を追って話そう。まず、幼い頃のあなたの記憶を思い起こしてほしい。

ドッジボールの授業、あまり運動が得意ではない子は、運動が得意な子たちの的にされていた。運動が得意ではないのだからもちろんキャッチすることはできない。逃げ回るしかない。あるいは勇敢にも立ち向かおうとすると、運動技能が追いついていないからボールを顔面にもろに受けて鼻血を出したりする。私は運動が苦手なので後者であった。運動が苦手だからと公衆の面前で逃げ回るのが悔しくて、名誉の負傷を選んだのである(たいへん痛かった)。

運動が苦手な人間が得意な人間に弄ばれ、自分の運動の下手さ加減を衆目にさらされる体育の授業になんの道徳があるのだろうか。

文部科学省の調査でも、体育の時間があまり楽しくない・楽しくないと答えた児童は、「人と比べられなかったら」楽しくなるかもしれない、と答えている(文部科学省 2022)。こう答えた児童たちがなんともかわいそうで、体育の苦手な彼らに「大丈夫だよ、スポーツ以外もおもしろいことはたくさんあるよ」と伝えたい気持ちになる。

それだけではない。現場の指導にも暗部がある。日本スポーツ協会の2020年の調査によれば、過去5年間で運動部指導者の59.8%が「暴言」、37.4%が「体罰/しごき」を目撃し、その原因の一つに「勝利至上主義」を挙げている(日本スポーツ協会 2020)。勝つことがすべてを正当化する、という発想が、スポーツの指導において暴力を容認する土壌をつくっている。

スポーツはときに友情や健康、自分自身に対する挑戦の機会をもたらしてくれる、という。嘘ではないだろう。しかし、スポーツの本質とは、もっと暗いものではないか。

そもそも、スポーツは道徳と関係があるのか

「スポーツは人間性を育てる」という言説を取り上げてみよう。

こうしたスポーツ道徳論の近年の代表に、佐良土茂樹による『コーチングの哲学』がある。佐良土は「勝利こそがスポーツのなかで最も価値のあるものだとする」勝利至上主義は「不条理である」という。なぜなら、勝つことよりも「もっと他に、それ以上に価値のあるものが存在すると考えられる」と言う。それが「自らの卓越性を発揮すること」、「なりうる最高の自分を目指すこと」だと言う(佐良土 2021, 112)。

ここで卓越性を発揮すること、とは、かんたんにいって、過去の自分を超えること、もっと優れた自分になること、といった「自分が自分の敵だ」といった考え方だ。これは勝利とは関係なく目指せる。勝利を目指す過程で手に入る自己成長こそが大事なのだ、と。こうした考え方は佐良土が端的にまとめてくれているが、佐良土だけではなく、スポーツ哲学やスポーツ倫理学の文献ではしばしばみる考え方だ。

だが、私には理解できない。もしほんとうにスポーツにおいて勝利が重要ではなく、卓越が必要なら、ロボットと対戦すればいいではないか。それぞれのプレイヤーのスキルに合わせて徐々にレベルアップしていき、それぞれが自分の成長を楽しめばよい、対戦してしまうと、勝ちにこだわってしまい、自分ではなく他人を倒すことを考えてしまうから(cf. 川谷 2005)。

しかし、これはスポーツだろうか。いや、もちろん、これをスポーツにしたい、という人がいてもよい。けれど、いまの人類が愛しているスポーツはこういうものではないだろう。人々は誰が強いかを知りたいのである。私にとっては、彼らは私たちが知っているスポーツとは全然違う何かを「スポーツ」として愛しているように思われ、私は狐につままれたような気分になる。

もし自己の卓越性を観たいのならば、スポーツなんかではなく、保育園や幼稚園に行けばよろしい。そこでは、子どもたちがはしゃぎながら、遊びながら、わめきながら、自分の身体を高め、知覚能力を育て、真剣に自己卓越を目論んでいる。私も、そういう光景は大好きである。

人間は「勝ち負け」に魅了されてきた

だが、人は、幸か不幸か、人間の卓越性をみることだけでは満足できない。わざわざ人を集めてきて、どっちが勝ちか、どっちが負けかを決めること。それ自体に人間はなぜだか魅せられてきた。

ヘザー・リードというスポーツ哲学のリーダーは、古代ギリシアが、民主主義と哲学とオリンピックを生んだことは偶然ではない、と言う(Reid 2022)。なぜなら、古代ギリシア人たちは、公平な手続きによってもっとも優れた者を選び取ることに価値を見出していたから、投票による民主主義・議論による哲学・競争によるオリンピックという、誰もが「勝ち負け」を明確に見て取れることに夢中になったのだ。私たちもまた、古代ギリシア人と同じく、勝ち負けをはっきりさせるのが大好きである。

だからスポーツは本来的には道徳とはなんの関係もない。強いやつを決めたい、というシンプルな動機に基づいた実践だからだ。

私はボクシングは好きだ。なぜなら、因縁のない人間同士がなぜか相手を失神させたり戦意喪失させることを狙って殴り合うというたいへんに狂気じみたスポーツであり、まさにスポーツの「強いやつを決めたい」というプリミティブで暴力的な欲望を体現したスポーツの中のスポーツだからだ。ボクシングを実践すること、ボクシングを観戦することと道徳的なよさを結びつける人はたぶんあまりいない、というか、いたらみな不思議がるだろう。その他にもF1やバイクレースなんかも大好きである。人間が誰が強いかを決めるためだけに自分の命を賭して、危険に飛び込む様は美しい。

ボクシングはもっとも極端な例だが、スポーツとは勝ち負けを決めるために行う取り組みであるなら、勝つためには、ルール違反にならない限りは何をしてもいい、というかベストを尽くすことがスポーツをするうえでは必須だろう。もし負けてもいいや、と思ってスポーツをしている人がいたとしたら、その人はスポーツをしていることにはならない。スポーツを侮辱している。スポーツをするならば必ず勝つことを目指さなければならないはずだ。

常識的な道徳から切り離された世界

「いや、スポーツは勝つことだけが目的ではない」と反論するだろうか。だが、もし勝つことが目的ではないのならはじめから誰もスポーツなどしなければよいのだ。スポーツをするということは、誰が強いかを決める、ただそれだけのために命をすり減らすということなのだから。

もしスポーツに道徳を持ち込むのなら、それは、スポーツの目的以外の別の要素を持ち込んでスポーツを汚染していることになる。谷亮子の名言に「相手の怪我をしているところを攻めてあげるのが、相手に対する優しさです」というものがある。まさしく名言である。スポーツにおいては、誰が強いかを決めるために手加減してはならない。たとえどのような外的条件があっても、どんなコンディションでも、その試合の結果だけが誰が強いかを決められる(cf. 川谷 2005)。

もちろん、スポーツの外の常識的な道徳から言えば、弱っている相手の弱点につけ込むのは道徳的に悪い。だが、スポーツは、そうした常識的な道徳から切り離された世界で、誰が一番強いかを決める場所なのだ。

だから、スポーツにおける勝利至上主義は間違っている、という言い方は根本的に間違っている。

スポーツ=勝ち負けを競うことは道徳とは無関係だ。こんな単純な事実でさえ、人々は自分たちを道徳的な人間にみせたいからか覆い隠そうとするようだ。

優越感を味わいたいという暗い欲望

だとしたら、なぜ「スポーツは人間性を育てる」と世間ではまことしやかに言われるのだろうか。スポーツと道徳は本来は無関係だが、スポーツは人間性をたまたま育ててくれるかもしれない、ということなのだろうか。

複数の研究をまとめたメタ分析では、スポーツが美徳の涵養に自動的につながるわけではなく、むしろ、悪徳を正当化しやすい心理過程のあるなしが、反社会的行動に影響することが示唆されている(Zhu et al. 2024)。特に個人主義的価値観が強い接触競技では、勝利至上主義や自己卓越への志向が悪徳を正当化し、反則・暴力行為を正当化しやすい環境が形成されうる。勝利を報酬にする限り、反倫理的行動は構造的に温存されうるのだ(Ring et al. 2023)。また、スポーツ経験者が誠実さや公正さにおいて一般学生と大差ないことが報告されている(Zubić 2024)。加えて、有名なのは、「カッコ付きの道徳(bracketed morality)」と呼ばれる現象だ。若年アスリートは日常生活とスポーツ場面で異なる道徳基準を適用しがちで、競技中は反則や不正行為を正当化しやすくなる傾向があるという(Gentile et al. 2022)。

心理学的調査をみると、かなりの程度、スポーツが人間性を育てる、という考えは分が悪いように思える。

ストックホルム大学のテーンシェ・トールビョルンは、「スポーツヒーローへの称賛はファシスト的か?」という刺激的な論文で、オリンピックなどでのスポーツヒーローへの称賛がファシスト的性質を帯びていると結論づける(Tännsjö 1998)。

それは「強さ」への過剰な賞賛と、「弱さ」への軽蔑を前提にしているからだ。この構造がある限り、スポーツ観戦は倫理的に問題があるのだ。テーンシェは「サッカーのフーリガン〔相手チームやファンを侮辱したりするような、ときに暴徒化しさえするスポーツチームの行儀の悪いファン〕になることから、ヒトラー・ユーゲントをモデルにしたファシスト組織に加わることまで、ほんのわずかなステップしかない」と言う。あまりにも過激な批判に聞こえるだろうか。

大げさだと思われるかもしれない。だが、スポーツがしばしばナショナリズムの高揚と結びつき、自国の代表が勝利することが、他国への優越感を自国民に与える。そう考えると、あながち間違ってもいない。スポーツは、他人に優越し、その優越感を味わいたい、という人間の暗い欲望を満足させるものである。

スポーツの道徳性を疑う数少ない哲学者のJ・C・ラッセルが言うように、「徳は、スポーツの卓越性を達成する手段として、必ずしも悪徳よりも優れているわけではなく、したがって、悪徳がそのような手段としてより効果的である場合、徳よりも悪徳が優先されるべきなのだ」(Russel 2017, 230)。それゆえ、スポーツにとって美徳はオプションでしかない。なにせ、スポーツは、先程もいったように、勝つことがすべてなのだから。

スポーツの悪さは「スポーツ」ならではのものなのか

さて、ここまで、スポーツの非道徳性を論じてきた。これを読んでいるあなた、とくに、日常的にスポーツをしていない人、スポーツチームに属した経験がない人は、自分はこうしたスポーツ精神とは無縁だと思っているかもしれない。けれど、私たちはみなスポーツ精神を内面化しているのではないか。私たちが努力して成功することを祝福するとき、私たちは、この人生をゲーム的なものとして捉え、それをうまく乗りこなすことを賢いこととしており、なんらかのスポーツ精神を体現しているようにも思われるのだ。

スポーツは悪徳の文化だというのなら、私たちがみなその悪徳に汚染されているのではないだろうか。これまで論じてきたスポーツの悪さとは「競争(competition)」の悪さである。

もちろん、スポーツが競争文化としてかなり特殊なことは見逃してはならない。先程のラッセルは、「科学や芸術の卓越性を追求することは、他者との競争そのもので成功を測るのではなく、知識や芸術的価値の実現や生産によって測られる」し「知的探求における競争相手は、対戦相手というよりもチームメイトのような存在である」(Russel 2017)。「科学や芸術における卓越性の追求とは異なり、競争スポーツは他者に対する相対的な優越性を求める目的を制度化している」のだ。

競争自体は悪くはない。それが、他人を辱め、自分の優越感を味わうために用いられるのが競争的スポーツである。もちろん、競争的ではないスポーツにおいてはこの問題は成り立たないだろう。

ライター・編集者の中野慧が『文化系のための野球入門』で述べるように、野球の歴史的経緯が野球をだめにした、と言うこともできなくはないが(中野 2025)、そもそも競争的スポーツ文化がダメなのである。それゆえ、解決策は中野が提案するように、レクリエーション・スポーツとして、勝ちにこだわらない遊びとして野球を捉え直すことだ、というのはそのとおりだろう。

もし競争的スポーツ文化から競争を抜いたならそれは無害なものになる。しかし、人々はそこまで魅入られないだろう。なぜなら、人々は、勝者と一体化することで自分が大きくなったように感じ、敗者を蔑むことで優越感の甘い毒を味わうことに依存しているからだ。何より、人間は誰が強いか、弱いかを知りたくてたまらないのだ。

だとすれば、スポーツにつける薬はない、ということになる。スポーツという仕組みそのものが勝ち負けを暴力的に証明する営みなのだから。

私たちは、体育会系だろうが文化系だろうが私たちがみな持っている、他人に優越したい、という気持ち、劣った者を作り出し、それを馬鹿にしたい、強いやつを観たい、という気持ちと向き合わなければならない。それといかに向き合うか、というのが次に私たちが考えるべき制度設計ということになるのだ。

例えば、子どもたちにスポーツに触れさせるのはかなり危険だろう。もちろん、スポーツをやるなかで一つずつできることが増えていく喜びというものがあるだろうし、認知能力や身体能力の涵養にスポーツは効果があるかもしれない。だが、それは、競争に参加し、勝利を目指す、というスポーツ精神の内面化によって可能になる、というたいへんなリスクがあるわけだ。

人間は、古代ギリシアから、競い合うことを楽しむ生き物として生きている。おそらくきっと未来もそうだろう。私たちの競い合いたい、勝ちと負けをはっきりさせたい、という欲求を無視してはならない。今回扱ったように、勝利ではなく卓越性を求めればいいのだ、などと口触りのいい道徳的な言葉で蓋をしてもいけない。スポーツが非道徳的であり、それゆえに美しく魅力的なものであることから目を逸らしてはならない。スポーツとともに生きる私たちの心からスポーツ的なものを消し去ることはできないのだから。

私はこう思う。スポーツは人間性を育てているのではない。「人間性の闇」を育てているのだ。闇を育てるのが嫌ならば、スポーツを遠ざけるか、スポーツ自体を改造するしかない。だが、育った人間性の闇の中に美しさを見い出してしまうのなら、道徳的に悪い行いをしてまでも人間の文化の毒々しい花を開花させることを、私たち人間は選び取ることができる。

