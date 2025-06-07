¡Ö´ÆÆÄ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡Äµð¿Í·³¤Î´ÆÆÄ¡×¡Ä¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¡ÖÌóÂ«¡×È¯¸À¡ÄÆÁ¸÷ÏÂÉ×¤µ¤ó¡Ö¥é¥¸¥ªÀ¸ÊüÁ÷¡×¤Ç¿äÂ¬¡Ö¾¾°æ¤µ¤ó¤Î·è¿´¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÆÁ¸÷ÏÂÉ×¤µ¤ó¤¬£·Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÆÁ¸÷ÏÂÉ×¤È¤¯¥â¥ê¡ª²ÎÍØ¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¡ÊÅÚÍË¡¦¸áÁ°£µ»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·º£·î£³Æü¤Ë£¸£¹ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿µð¿Í·³½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ò¤·¤Î¤ó¤À¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¸µµð¿Í¤Î¾¾°æ½¨´î»á¤¬£´ÆüÁáÄ«¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤«¤é°ì»þµ¢¹ñ¤·Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤òÄ¤Ìä¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£¾¾°æ»á¤Ï¡¢Ä¤Ìä¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö»ä¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¡¢¼ø¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡£º£¸å¡¢¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿·Á¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤±¤ì¤É¤â¡¢Ä¹Åè´ÆÆÄ¤ÈÀ¸Á°¡¢ÌóÂ«¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ïº£¤Ï¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡ÖÌóÂ«¡×¤òÆÁ¸÷¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤¡¢²¿¤È¤Ê¤¯¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¡Ö´ÆÆÄ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êµð¿Í·³¤Î´ÆÆÄ¡×¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¤¤ÄÄ¹Åè¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤¿¤«¡ÄËÍ¤Ê¤ó¤«¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¾¾°æ¤µ¤ó¼«¿È¤¬»Õ¾¢¤ÎÀÂµî¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦È¯¸À¤ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤Î·è¿´¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Ê¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯ËÜÅö¤Ë¼ºÎé¤Ê¿äÂ¬¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ìîµå³¦¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢µð¿Í·³¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢°ìÅÙ¤â¤¦°ìÅÙ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥ß¥¹¥¿¡¼¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£