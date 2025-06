高嶋政宏

来る6月9日の「ロックの日」を記念し、NHK BSとBSプレミアム4Kでは、前日の6月8日から9日にかけて、邦楽・洋楽ロックの特別番組を一挙放送。日本を熱狂させたザ・ビートルズや忌野清志郎といったレジェンドアーティストの軌跡から、ザ・ローリング・ストーンズ、ボブ・ディランの貴重なライブパフォーマンスまで、ロックファン垂涎のラインナップが揃った。特別ナビゲーターは、無類のロック好きとして知られる俳優の高嶋政宏が務め、溢れるロック愛と共に視聴者をゴキゲンなロックの世界へ誘う。

6月9日は「ロックの日」と呼ぶ人も。そこで、NHK BSとBSプレミアム4Kでは、前日の6月8日から9日にかけて邦楽&洋楽のロック番組を一挙放送する。NHK BS・午前11時台からは、「ザ・ビートルズ」&「忌野清志郎」といった日本を熱狂させたレジェンドアーティストの番組を放送。

日付が変わって6月9日の午前0時台からは、音楽専門番組「洋楽倶楽部」から好評の「ザ・ローリング・ストーンズ」&「ボブ・ディラン」のライブパフォーマンスを、NHK BSとBSプレミアム4K同時放送で楽しめる。NHK BSでは初放送。

特別ナビゲーターは、洋楽はもちろんロックすべてを愛する高嶋政宏が就任。NHK「洋楽倶楽部80's」にも出演。幼い頃にロックバンド「KISS」の影響を受け、無類のロック好きに。高嶋政宏コメント

私、「洋楽倶楽部80’s」の番組MCを経験して、洋楽ロック&ポップスの魅力の奥深さを実感しました。洋楽の魅力を自分の周りに伝えていくうちに、“洋楽兄貴”と呼ばれるまでになっています。洋楽に限らずロックが大好きな私ですが、思えばRCサクセションのコンサートを何度も観ていたこと思い出します。うーん、ロックについては話が尽きません!「BSロックの日」!この日は私と一緒に、ゴキゲンに愛しあっていきましょう! 【デイセッション・ラインナップ】■アナザーストーリーズ 運命の分岐点「ザ・ビートルズ来日〜熱狂の103時間〜」(2021/3/9 放送)6月8日(日) 前11:15~後0:00 【BS】<番組概要>59年前に初来日したビートルズ。その一度きりの日本滞在はわずか103時間、密着カメラマン、警視庁の警備担当トップなどの証言をもとに“熱狂”の舞台裏に迫る!番組 HP→ https://www.nhk.jp/p/anotherstories/ts/VWRZ1WWNYP/■ザ・プロファイラー〜夢と野望の人生〜「忌野清志郎 キング・オブ・ロックの憂鬱」(2020/3/5 放送)6月8日(日) 後0:00~1:00 【BS】<番組概要>伝説のバンド、RCサクセションを率いた忌野清志郎の人生は、悩みだらけ!親の反対にあった少年時代、ロックスターを目指した貧乏な時代。そしてガンとの闘病。ロックな生き方を貫いた忌野清志郎に迫る!番組 HP→ https://www.nhk.jp/p/profiler/ts/WX9M3XW537/■洋楽倶楽部「クイーン ライブ ’86 at ウェンブリースタジアム ロンドン」6月8日(日) 後2:15~3:30 【BSP4K】<番組概要>クイーンが1986年7月に、ロンドンのウェンブリースタジアムで行ったコンサート。デジタルリマスター(ビデオレストア)による映像でお届け。番組 HP→ https://www.nhk.jp/p/ts/R7QRYNY4Z4/【ナイトセッション・ラインナップ】■洋楽倶楽部「ザ・ローリング・ストーンズ ライブ イン ニューアーク 2012」6月9日(月) 前0:08~2:07(日曜深夜) 【BS】【BSP4K】<番組概要>ザ・ローリング・ストーンズが、2012年に米ニュージャージー州ニューアークで行ったコンサート。デジタルリマスター(ビデオレストア)による映像でお届け。■洋楽倶楽部「ボブ・ディラン シャドウ・キングダム」6月9日(月) 前2:07~2:57(日曜深夜) 【BS】【BSP4K】<番組概要>米歌手ボブ・ディランがキャリア初期のナンバーを中心にパフォーマンスした、2021年公開の映像作品。デジタルリマスター(ビデオレストア)による映像でお届け。【タイムテーブル&セットリスト】6/8(日)【BS】前 11:15〜 アナザーストーリーズ 運命の分岐点 「ザ・ビートルズ来日〜熱狂の103時間〜」【BS】後 0:00〜 ザ・プロファイラー〜夢と野望の人生〜 「忌野清志郎 キング・オブ・ロックの憂鬱」「トランジスタ・ラジオ」「雨あがりの夜空に」「デイ・ドリーム・ビリーバー」 ほか【BSP4K】後 2:15〜 洋楽倶楽部 「クイーン ライブ ’86 at ウェンブリースタジアム ロンドン」オープニング BGM:「Don’t Stop Me Now」「One Vision」「Tie Your Mother Down」「In The Lap Of The Gods… Revisited」「Seven Seas Of Rhye」「A Kind Of Magic」「Under Pressure」「Another One Bites The Dust」「Who Wants To Live Forever」「I Want To Break Free」「Is This The World We Created...?」「Tutti Frutti」「Bohemian Rhapsody」「Hammer To Fall」「Crazy Little Thing Called Love」「Radio Ga Ga」「We Will Rock You」「Friends Will Be Friends」「We Are The Champions」エンドロール BGM:「God Save The Queen」6/9(月) ※日曜深夜【BS】【BSP4K】 前 0:08〜 洋楽倶楽部 「ザ・ローリング・ストーンズ ライブ イン ニューアーク 2012」オープニング BGM:「One More Shot」「Get Off Of My Cloud」「The Last Time」「It’s Only Rock ‘n’ Roll (But I Like It)」「Paint It Black」「Gimme Shelter (with Lady Gaga)」「I’m Going Down (with John Mayer and Gary Clark Jr)」「Doom And Gloom」「Miss You」「Honky Tonk Women」「Happy」「Midnight Rambler (with Mick Taylor)」「Start Me Up」「Tumbling Dice (with Bruce Springsteen)」「Brown Sugar」「Sympathy For The Devil」「You Can’t Always Get What You Want」「Jumpin’ Jack Flash」「(I Can’t Get No) Satisfaction」【BS】【BSP4K】 洋楽俱楽部 「ボブ・ディラン シャドウ・キングダム」前 2:07〜 オープニング BGM:「Like a Rolling Stone」「When I Paint My Masterpiece」「Most Likely You Go Your Way (And I'll Go Mine)」「Queen Jane Approximately」「I'll Be Your Baby Tonight」「Just Like Tom Thumb's Blues」「Tombstone Blues」「To Be Alone with You」「What Was It You Wanted」「Forever Young」「Pledging My Time」「The Wicked Messenger」「Watching the River Flow」「It's All Over Now, Baby Blue」エンドロール BGM:「Sierra's Theme」