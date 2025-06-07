¡Ø¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Ä«»³²È¤Ç¤¹¡£¡Ù¤Ë±§Ìî¾ÍÊ¿¡¢ÃÝºâµ±Ç·½õ¡¢¹©Æ£ÍÚ¤é½Ð±é¡¡·àÃæ±Ç²è¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë
¡¡7·î6Æü¤è¤êABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëÃæÂ¼¥¢¥ó¤È¾®ß·À¬±Ù¤ÎW¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Ä«»³²È¤Ç¤¹¡£¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢±§Ìî¾ÍÊ¿¡¢ÅÚº´ÏÂÀ®¡¢º´Ìî¹°¼ù¡¢ÃÝºâµ±Ç·½õ¡¢²Ï°æÀÄÍÕ¡¢´Ý»³ÃÒ¸Ê¡¢ºäÅÄÁï¡¢ÌÚÂ¼ÃÎµ®¡¢¹©Æ£ÍÚ¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡ßA¤§! group ¾®Åç·ò¡ß±Æ»³Í¥²Â¡ß¾¾ÈøÍ¡¤é¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Ä«»³²È¤Ç¤¹¡£¡Ù½Ð±é·èÄê
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢±Ç²è¡ØÉ´±ß¤ÎÎø¡Ù¤ÇÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾ÞºÇÍ¥½¨µÓËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ÂÎ©¿Â¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÏ¢ºÜÆüµ¡Ø¸å¤í¸þ¤¤Ç¿Ê¤à¡Ù¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¼¹É®¤·¤¿¥Ûー¥à¥É¥é¥Þ¡£¶¦±é¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡¢¾®Åç·ò¡ÊA¤§! group¡Ë¡¢±Æ»³Í¥²Â¡¢¾¾ÈøÍ¡¡¢ÅÏîµ¿´·ë¡¢ÅèÅÄÅ´ÂÀ¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä«»³²È¤Ï¡¢µÓËÜ²È¤È¤·¤ÆÇä¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ×¤Î¸ÂÀ¡Ê¾®ß·À¬±Ù¡Ë¡¢É×¤¬½êÂ°¤¹¤ë»öÌ³½ê¤Ç¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ëºÊ¤ÎÄ«»Ò¡ÊÃæÂ¼¥¢¥ó¡Ë¡¢¹â¹»1Ç¯¤ÎÄ¹½÷¡¦Ä³»Ò¡ÊÅÏîµ¿´·ë¡Ë¤È¾®³Ø6Ç¯¤ÎÂ©»Ò¡¦À²ÂÀ¡ÊÅèÅÄÅ´ÂÀ¡Ë¤Î4¿Í²ÈÂ²¡£¤½¤ÎÆü¡¢¸ÂÀ¤Ï¡¢¼¹É®¤·¤¿Ä«¤Î¹ñÌ±Åª¥É¥é¥Þ¡Ø¥à¥¥à¥¡Ù½é²óÊüÁ÷¤ÎÄ«¤ò¡¢²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¸«¤è¤¦¤È¤½¤ï¤½¤ï¤·¤Ê¤¬¤é·Þ¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢µï´Ö¤Ë¤Ï¸ÂÀ°Ê³°¡¢Ã¯¤Î»Ñ¤â¤Ê¤¤¡£È¯Ã£¾ã¤¬¤¤¤ÎÆÃÀ¤«¤éÄ«¤¬¼å¤¤À²ÂÀ¤Ï¤°¤º¤Ã¤Æµ¯¤¤Æ¤³¤º¡¢Ä«»Ò¤Ï¤½¤ó¤ÊÀ²ÂÀ¤ÎÀ¤ÏÃ¤È²È»ö¡¢¤½¤·¤Æ»Å»ö¤Ë½Ð¤«¤±¤ë½àÈ÷¤ÇÂçË»¤·¡£È¿¹³´üÅªÉÔµ¡·ù¤µ¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÄ³»Ò¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¶½Ì£¤ÎÂÐ¾Ý³°¤À¡£°ìÀ¤°ìÂå¤ÎÆü¤ò¤µ¤ß¤·¤¯·Þ¤¨¤ë¸ÂÀ¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÄ«»Ò¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢É×¤¬Æü¤¬¤Ê°ìÆü¥¨¥´¥µー¥Á¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤ë¡¢°Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÆü¤ÎËë³«¤±¤À¤Ã¤¿¡£»Ò¤É¤â¤ÎÌÌÅÝ¤â¸«¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¾µÇ§Íßµá¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¥¨¥´¥µー¥Á¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¸ÂÀ¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¸ÂÀ¤òÄ¹Ç¯Ì´¸«¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢²ÈÄí¤È»Å»ö¤òÀÚ¤êÀ¹¤ê¤·¤Ê¤¬¤é±Ä¶È¤Ë¶Ð¤·¤àÄ«»Ò¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¼«¸ÊÃæ¿´¤ÎÉ×¤È¡¢¤½¤ó¤ÊÉ×¤Ë¥¥ì¤Þ¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¼«Ê¬°Ê³°¤Î¤³¤È¤òÍ¥Àè¤¹¤ëºÊ¤Î¡¢°¦¤·¤¯¤â´ñÌ¯¤Ê²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢·àÃæ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ëÄ«»Ò¤¬´ë²è¤òÄÌ¤·¡¢¸ÂÀ¤¬½é´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡¢É×ÉØ¶¦Æ±À©ºî±Ç²è¡ØÌë»³²È¤Î¿Í¡¹¡Ù¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¡¹¡£
¡¡±§Ìî¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î³áËÜÀ¶¡£¸ø»ä¤È¤â¤ËÄ«»Ò¤ÎÎÉ¤Íý²ò¼Ô¤Ç¤¢¤ëÂ§¸µ¶Í»Ò¡Ê¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡Ë¤Î¾å»Ê¤Ç¡¢Ä«»Ò¤¿¤Á¤È¤ÎÀÞ¾×»ö¤Ë¾ï¤ËÆ±ÀÊ¤¹¤ë³áËÜ¤Ï¡¢¡ØÌë»³²È¤Î¿Í¡¹¡Ù¤Î±Ç²è²½¤Ë¾Ã¶ËÅª¤ÊÎ©¾ì¡£¥Ò¥Ã¥È³Î¼Â¤ÊºîÉÊ¤òµá¤á¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼ó¤ò½Ä¤Ë¿¶¤é¤Ê¤¤³áËÜ¤ÈÀ§¤¬Èó¤Ç¤â±Ç²è²½¤Ë¤³¤®Ãå¤±¤¿¤¤Ä«»Ò¤¿¤Á¤Ï¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÅÚº´¤¬±é¤¸¤ëÀ®À¥¹¸°ì¤È¡¢º´Ìî¤¬±é¤¸¤ëÈ«»³ÁÛ¤Ï¡¢Ä«»Ò¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¸ÂÀ¤â½êÂ°¤¹¤ë»öÌ³½ê¤¬Êú¤¨¤ëÇÐÍ¥¡£¤â¤¦°ì¿Í¤Î½êÂ°ÇÐÍ¥¡¢ÃæÌîÃÒÌÀ¡Ê¾¾ÈøÍ¡¡Ë¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡ÈÇä¤ì¤Ê¤¤Ìò¼Ô3¿Í½°¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸ÂÀ¤È¤Î¥³¥Í¤ò³è¤«¤·¤Æ¡ØÌë»³²È¤Î¿Í¡¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¼Ô¤Ï¸½¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡¡ÃÝºâ¤¬±é¤¸¤ë¿¼»³¿·Ç·½õ¤Ï¡¢Ä«»Ò¤È¶Í»Ò¤¬°ì¿ä¤·¤ÎÇä¤ì¤Ã»ÒÇÐÍ¥¡£½Ð±é¤¬³ð¤¨¤Ð°ìµ¤¤Ë±Ç²èÀ©ºî¤ÎÏÃ¤¬¿Ê¤àÄø¤ÎÂ¸ºß¤À¤¬¡¢¸ÂÀ¤Ï¤«¤¨¤Ã¤Æ¿¬¹þ¤ß¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡²Ï°æ¤¬±é¤¸¤ëÂçÆü¸þ¹á¤Ï¡¢ºÇ¶á¥Õ¥êー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î½÷Í¥¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿À³Ê¤ÇÈ¯¸À¤â¥¹¥È¥ìー¥È¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡¢Ä«»Ò¤Ë¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢´Ý»³¤¬±é¤¸¤ëµÈ±ºÎ¼¤Ï¡¢¤³¤Î¤È¤³¤íÏª½Ð¤¬¸º¾¯¤·Íî¤ÁÌÜ´¶¤¬Éº¤¦ÇÐÍ¥¡£¹á¤È¤Ï¿¿µÕ¤ÎÈÜ¶þ¤Ê¥¦¥¸¥¦¥¸¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢»ÄÇ°¤Ê¸ÂÀ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿ÌòÊÁ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤ÈÄ«»Ò¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºäÅÄ¤¬±é¤¸¤ëÉðÆ£Å¯¤Ï¡¢¿¦¿Íµ¤¼Á¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡£¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð´ÆÆÄ¤Î¸ÂÀ¤Ë¤â¹½¤ï¤ºÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦¤¿¤á¡¢¸ÂÀ¤«¤é¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¸ÂÀ¤ÈÉðÆ£¤ò·Ò¤°¶¶ÅÏ¤·Åª¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤Î¤¬¡¢ÌÚÂ¼±é¤¸¤ë½õ´ÆÆÄ¤Î¾®ÅÄ¸¶À¿¡£ÉðÆ£¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ²¹¸ü¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢¸½¾ì¤ÎÃÊ¼è¤ê¤â¥Æ¥¥Ñ¥¤È¤³¤Ê¤¹Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¹©Æ£¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ØÌë»³²È¤Î¿Í¡¹¡Ù¤¬½é¤á¤Æ¤Î¸½¾ì»²²Ã¤È¤Ê¤ë¿·¿ÍµÏ¿·¸¤Î¾®¸þº´ÃÎ¡£¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿À³Ê¤Çµ¤Æ¯¤¤¬¤¢¤ê¡¢Î¢Êý»Å»ö¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Âè1ÏÃ¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥È±§Ìî¾ÍÊ¿¡Ê³áËÜÀ¶Ìò¡Ë
ÂÎ©¿Â¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ËºÆ¤Ó»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«»³²È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤µÓËÜ¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤Ï¤¸¤á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó¡¢¾®ß·¤µ¤ó¡¢¤µ¤È¤¦¤µ¤ó¡¢¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥Ò¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
ÅÚº´ÏÂÀ®¡ÊÀ®À¥¹¸°ìÌò¡Ë
¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢À®À¥¹¸°ìÌò¤ÎÅÚº´ÏÂÀ®¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤«¤é¥Ûー¥à¥É¥é¥Þ¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¹¥¤¤Ê¤Î¤«¼«Ê¬¤Ç¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¤½¤ó¤ÊËÍ¤¬¾¯¤·¤À¤±»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤è¤ê¶á¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢Ä«»³²È¤Î¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡¡ÆüÍËÆü¤ÎÌë¤Ë°ì½ï¤ËÄ«»³²È¤ò´Ñ¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º´Ìî¹°¼ù¡ÊÈ«»³ÁÛÌò¡Ë
²ÈÂ²¤Ã¤Æ´ñÀ×¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡¢µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1 ÈÖ¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Ë¤³¤½Í¥¤·¤¯ÀÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¾®¤ÃÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤È´Å¤¨¤«¤éÁÇ¤Ãµ¤¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¸Î¤Ë¶¯¤¯Åö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ»×¤¤Åö¤¿¤ëÀá¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢ÌÜ¤òºÙ¤á¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¼«¿È¡¢ÊüÁ÷¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¡¢¤è¤ê°ìÁØÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÊüÁ÷¤Þ¤Ç¤Ë°ìÅÙ¤¯¤é¤¤¤Ï¼Â²È¤Ë´é¤ò½Ð¤»¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÝºâµ±Ç·½õ¡Ê¿¼»³¿·Ç·½õÌò¡Ë
¿¼»³¿·Ç·½õ¤È¤¤¤¦¥¹¥¿ーÇÐÍ¥¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·¥Á¥ã¥é¤¯¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¿Ä¤Ë¤ÏÇ®¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£ÂÎ©´ÆÆÄ¤ÎÃÊ¼è¤ê¤ò¸«¤¿¸å¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ëÂæ»ì¤¬½¨°ï¤Ç´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£À¸Ì¿ÎÏ°î¤ì¤ë¡¢¥ï¥Á¥ã¥ï¥Á¥ã¤·¤¿Ä«»³²È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ï°æÀÄÍÕ¡ÊÂçÆü¸þ¹áÌò¡Ë
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£ÂçÆü¸þ¹áÌò¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹²Ï°æÀÄÍÕ¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È°Õ¸«¤ò¸À¤¦½÷Í¥Ìò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì°ìÂÎÃ¯¤¬¥â¥Ç¥ë¤Ê¤ó¤À¤í¤¦?¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤Ï°Õ¸«¤ò¸À¤¦¤³¤È¤¬²¼¼ê¤¯¤½¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²óÂçÆü¸þ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¿¤¯¤µ¤óÃý¤ê¤Þ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤³¤ÎÌò¤ÎÂé¸ïÌ£¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ß¤ó¤Ê¤è¤¯Ãý¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÃß¤¨¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èó¤ªÃã¤Î´Ö¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
´Ý»³ÃÒ¸Ê¡ÊµÈ±ºÎ¼Ìò¡Ë
¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂÎ©´ÆÆÄ¤Î¥³¥é¥à¤ä¤½¤ì¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤¬¹¥¤¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢Ä«»³¸ÂÀÌò¤ò±é¤¸¤ë¾®ß·¤µ¤ó¤¬·àÃæ¤Ç»£¤ë±Ç²è¤Ë¡¢ËÜ¿ÍÌò¤È¤·¤Æ½Ð¤ëÌò¼Ô¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤³¤¸¤é¤»¤Æ¤¤¤ëÌò¼Ô¤È¤¤¤¦¤ä¤ä¤³¤·¤¤Ìò¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤ä¤ä¤³¤·¤µ¤ò¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
ºäÅÄÁï¡ÊÉðÆ£Å¯Ìò¡Ë
»ä¤Ïº£²ó¡¢¾¼ÏÂµ¤¼Á¤Ç¡¢ÅÜÌÄ¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÉÝ¤¤»£±Æ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÌò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤Ï»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¯ÅÜÌÄ¤é¤ì¤¿¤â¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤³¤Î¶È³¦ 30 Ç¯°Ê¾å¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë²ñ¤Ã¤¿ÅÜÌÄ¤ê»¶¤é¤«¤¹ÉÝ¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¾¯¤·Ç»¤¤¤á¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ç±é¤¸¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÚÂ¼ÃÎµ®¡Ê¾®ÅÄ¸¶À¿Ìò¡Ë
µÓËÜ¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ò¤È¤Ë¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´¶¾ð¤ò¡¢±£¤µ¤º¥æー¥â¥¢¤â¸ò¤¨¤ÆÉÁ¤¯ËÜºî¤Ë¡¢»þ¤Ë¾Ð¤¤»þ¤Ëµã¤¡¢Æ±Ä´¤·¤¿¤êÈ¿Çý¤·¤¿¤ê¡¢°¦¤¯¤ë¤·¤¤ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ë¼æ¤«¤ìÊª¸ì¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´»ëÄ°¤µ¤ì¤ëÊý¡¹¤Ë¤â¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»×¤Ã¤ÆÄº¤±¤ë¤è¤¦¡¢¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥É¥é¥Þ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¹©Æ£ÍÚ¡Ê¾®¸þº´ÃÎÌò¡Ë
·ÝÃ£¼Ô¤Ê³§¤µ¤Þ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢»ä¤â²¿¤«...¡ª¡¡¤ÈÉ¬»à¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯»£±ÆÃæ¤Ï¡¢¾õ¶·¤ä¶¶ø¤¬ÌòÊÁ¤È»÷¤Æ¤¤¤ÆÉÔ»×µÄ¤È¿´¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎ©´ÆÆÄ¤Î¤´²ÈÂ²°¦¤Ë°î¤ì¤ëÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤Õ¤È¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¤Î´é¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¤¸¤ó¤ï¤ê²¹¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ê¤éÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ·ù¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï²ÈÂ²¤È¸«¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡¢¤Ã¤Æ»×¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë