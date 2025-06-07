NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ÇÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤óÄÉÅé¥³¡¼¥Ê¡¼¡¡ZARDºä°æÀô¿å¤µ¤ó»²²Ã¤Î¡ÈÌ¾¶Ê¡É²Î¾§¤«
¡¡£³Æü¤Ëµð¿Í¡¦Ä¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢Åìµþ¡¦°ð¾ë»Ô¤Î¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿µÄ¢½ê¤Ë¤ÏÏ¢Æü¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££·Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤âµÄ¢½ê¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿Ä¹Åè¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¤âÆÃÊÌ´ë²è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢²»³Ú¶È³¦¤Ç¤Ï³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²áµî¤ËÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ï¹ÈÇò¤Ç¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡££±Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ë³°¤»¤Ê¤¤´ë²è¤Ç¤¹¡×¡Ê²»³Ú´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÄÉÅé´ë²è¤ò¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡Ö£Ú£Ù£Ù£Ç¡¢£Ò£Å£Ö¡¢£Ú£Á£Ò£Ä¡õ£×£Á£Î£Ä£Ó¡¡£æ£å£á£ô£õ£ò£é£î£çÄ¹ÅèÌÐÍº¡×¤Ë¤è¤ë£±£¹£¹£³Ç¯¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤Ì´¤ò¡×¤À¤í¤¦¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö·à¶õ´Ö¥×¥íÌîµå£¹£³¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ç¡¢¥²¥¹¥È¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇ®¤¯¡¡Ç®¤¯¡¡¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¡¡¤º¤Ã¤È¡¡¶»¤ËÊú¤¤·¤á¡×¤È²Î¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅö»þ¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤íÄ¹Åè¤µ¤óËÜ¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤è¤Í¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÄ¹¸ÍÂç¹¬¤µ¤ó¤¬£Ú£Á£Ò£Ä¤Îºä°æÀô¿å¤µ¤ó¤é¤È¤È¤â¤ËÄ¹Åè¤µ¤ó¤È¿©»ö²ñ¤ò³«¤¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Æó¤ÄÊÖ»ö¤Ç£Ï£Ë¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¹¤·²°¤«¤éÏ»ËÜÌÚ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÄ¾¹Ô¤·¤Æ¼ýÏ¿¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬²Î¤Ã¤¿¶Ê¤ò½Ð¾ì¼Ô¤ß¤ó¤Ê¤Ç²Î¤¤¡¢ºß¤ê¤·Æü¤ÎÄ¹Åè¤µ¤ó¤ò»×¤¤½Ð¤·¤ÆÎÞ¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£