¡ÚKEY TO LIT¡¦°æ¾å¿ðµ©¡Û¡ÖÎáÏÂ¤ÎÌäÂê»ù¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Ç¼ç±é¤ËÈ´Å§¡¡¶¦±é¼Ô¤«¤é·Î¸ÅÃæ¤Î‟Ãý¤é¤Ê¤¤»Ñ¡É¤òË½Ïª¤µ¤ì¤ë
5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖKEY TO LIT¡×¤Î°æ¾å¿ðµ©¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÉñÂæ¡ØW3 ¥ï¥ó¥À¡¼¥¹¥ê¡¼¡Ù¤Î½éÆüÁ°²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¶¦±é¤ÎÊ¿´ÖÁÔ°ì¤µ¤ó¡¢±ÊÅÄ¿ò¿Í¤µ¤ó¡¢¾¾ÅÄ¤ë¤«¤µ¤ó¡¢ÁêÍÕÍµ¼ù¤µ¤ó¡¢ºÌ¿á¿¿±û¤µ¤ó¡¢ÃæÂ¼¤Þ¤³¤È¡¢À®²Ï¤µ¤ó¡¢±é½Ð¤Î¥¦¥©¡¼¥ê¡¼ÌÚ²¼¤µ¤ó¤È¶¦¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚKEY TO LIT¡¦°æ¾å¿ðµ©¡Û¡ÖÎáÏÂ¤ÎÌäÂê»ù¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Ç¼ç±é¤ËÈ´Å§¡¡¶¦±é¼Ô¤«¤é·Î¸ÅÃæ¤Î‟Ãý¤é¤Ê¤¤»Ñ¡É¤òË½Ïª¤µ¤ì¤ë
º£ºî¤Ï¡¢¼ê筭¼£Ãî¤Î·æºî¡ÖW3¡Ê¥ï¥ó¥À¡¼¥¹¥ê¡¼¡Ë¡×¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿¡¢ÃÏµå¤ËÄ´ºº¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿3¿Í¤Î±§Ãè¿Í¤È¡¢ÃÏµå¿Í¤Î¿¿°ì¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°¤ÈÀï¤¦SF³è·à¤Ç¤¹¡£
¼ç±é¤Î°æ¾å¤µ¤ó¤Ï‟À±¿¿°ìÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡ÖKEY TO LIT¡×¤Î°æ¾å¿ðµ©¤Ç¤¹¡£¿¿°ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤äÌ´¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤È·Ò¤¬¤ê¤òÄÌ¤·¤Æ¿¿°ì¤¬¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡É¤È°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½éÆü¤òÁ°¤Ë°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¦¥©¡¼¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢‟µÓËÜ¤ÎÊ¡ÅÄ¡Ê¶Á»Ö¡Ë¤µ¤ó¤È¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¥¦¥©¡¼¥ê¡¼¤µ¤ó¤¬¡¢¿¿°ì¤È¤¤¤¦ÆâÂ¦¤Ë¤³¤â¤ëÌò¤òÉÁ¤¯¤Ë¤ÏÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÌäÂê»ù¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é°æ¾å¿ðµ©¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤Ã¤ÆÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¡ÖÎáÏÂ¤ÎÌäÂê»ù¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡É¤ÈÀâÌÀ¡£
¤½¤Î¿¿°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¦¥©¡¼¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢‟Á°²ó¤ä¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ê°æ¾å¿ðµ©¤¬¡Ë°ì²ó¤âÃý¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢·Î¸Å¾ì¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿²¿¤«¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢µÕ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤ÆËÍ¤ÎÊý¤«¤éÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢·à¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢µÞ¤ËÀ¼½Ð¤·¤·»Ï¤á¤Æ¡£ÉáÃÊ¤Ï²¿¤âÃý¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿§¡¹¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÇúÈ¯¤µ¤»¤ë½Ö´Ö¤ò·à¾ì¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÎÌò¤ò¹Í¤¨¤ë»þ¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤°¤é¤¤¡É¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê°æ¾å¤µ¤ó¤ÎºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¿´Ö¤µ¤ó¤«¤é‟À¨¤¤¤Ç¤¹¤è¡É¡¢ÁêÍÕ¤µ¤ó¤«¤é¤â‟¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¡É¤ÈÏÃ¤¬½Ð¤ë¤È¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¡Ö±³¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤ÈÂ¨»þ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¿´Ö¤µ¤ó¤¬‟ÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¤É¤·¤Ã¤È¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢¶²¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡É¤È¾Ð¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö°æ¾å¤µ¤ó¤«¤é¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¤µ¤ì¤ë¤ÈÀ®²Ï¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£Â³¤±¤Æ¡¢À®²Ï¤µ¤ó¤¬‟·Î¸ÅºÇ½ªÆü¤¬¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¡£µÞ¤ËÃý¤ê½Ð¤·¤Æ¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Ç¤³¤Î¤Þ¤Þ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£½é¤á¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡É¤ÈË½Ïª¤¹¤ë¤È¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤Ï‟¤³¤³¤·¤«¸À¤¦¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡É¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÍè¾ìÍ½Äê¤À¤½¤¦¤Ç¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤Ï‟¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯·Î¸Å¤ÎÄ´»Ò¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¿Ê¬´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡É¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ê²ñ¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤¿°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤ëÃæ¡¢‟60Ç¯Á°¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ïº£¤â²æ¡¹¤Î¸½¼Â¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¾¯¤·¤Ç¤âÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡É¤ÈºÇ¸å¤Þ¤ÇºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê°§»¢¡£¹ßÃÅ¤ÎºÝ¤Ï¡¢²ñ¸«ÃæÎÙ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ê¿´Ö¤µ¤ó¤Ë¸ª¤òÊú¤«¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤è¤¯¸À¤Ã¤¿¤Ê¡ª¡×¤ÈË«¤á¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û