¡Ú¶ÍÀ¸¥Ü¡¼¥È¡¦£ÇµÀÖ¾ëÍë¿ÀÇÕ¡Ûº´Æ£Î´ÂÀÏº¡¡£Ó£ÇÏ¢Â³£Ö¤Ç»²Àï¡Ö¶¯¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¡¼¥¹¤ò¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¶ÍÀ¸¤Î£Çµ¡Ö³«Àß£¶£¹¼þÇ¯µÇ°¡¡ÀÖ¾ëÍë¿ÀÇÕ¡×¤¬£·Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£¡¡
¡¡¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤È£Ó£ÇÏ¢Â³£Ö¤ÈÀª¤¤¤Ë¾è¤ëº´Æ£Î´ÂÀÏº¡Ê£³£±¡áÅìµþ¡Ë¤Ï£²Ï¢Î¨£´£´¡ó¤Î£³£¸¹æµ¡¤ò³ÍÆÀ¡£¡ÖÁ°¸¡¤Ê¤ê¤Ë½Å¤¿¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¿¡¼¥ó¤Î´¶¤¸¤Ï°¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡ÖÇ¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼ÂÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤·¡¢¶¯¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡££Ó£ÇÏ¢Â³£Ö¤ÎÎ®¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ëº£Àá¤â£ÖÁè¤¤¤ËÌ¾¾è¤ê¤òµó¤²¤ë¡£