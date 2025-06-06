TCKは、6月11日（水）に行われる東京ダービー（Jpn1）の出走予定馬について下記の通り発表した。

●第71回東京ダービー（Jpn1）

施行日：6月11日（水）

施行場：大井競馬場

距離：2000m

出走資格：サラブレッド系 3歳 牡牝 選定馬

1着賞金：1億円

【羽田盃】ナチュラルライズが5馬身差圧勝

ダート三冠第2戦

●JRA所属馬

アメージング（牡3・美浦・中舘英二）田辺裕信

カナルビーグル（牡3・栗東・佐藤悠太）吉村誠之助

クレーキング（牡3・美浦・中舘英二）C.ルメール

ナチュラルライズ（牡3・美浦・伊藤圭三）横山武史

●地方所属馬

ウィルオレオール（牡3・北海道・小国博行）石川倭

カセノタイガー（牡3・大井・蛯名雄太）野畑凌

ケンシレインボー（牡3・船橋・佐藤裕太）山中悠希

シーソーゲーム（牡3・大井・藤田輝信）御神本訓史

スキャロップ（牡3・大井・上杉昌宏）吉井章

スマイルマンボ（牡3・大井・坂井英光）吉原寛人

テディージュエリー（牡3・川崎・加藤誠一）増田充宏

ナイトオブファイア（牡3・大井・渡邉和雄）矢野貴之

フレンドローマ（牡3・大井・上杉昌宏）鷹見陸

プレミアムハンド（牡3・浦和・小久保智）笹川翼

プローラーティオー（牡3・浦和・小久保智）本橋孝太

ミーヴァトン（牡3・川崎・佐藤博紀）町田直希