【東京ダービー】ナチュラルライズなどJRA馬4頭…出走予定馬
TCKは、6月11日（水）に行われる東京ダービー（Jpn1）の出走予定馬について下記の通り発表した。
●第71回東京ダービー（Jpn1）
施行日：6月11日（水）
施行場：大井競馬場
距離：2000m
出走資格：サラブレッド系 3歳 牡牝 選定馬
1着賞金：1億円
●JRA所属馬
アメージング（牡3・美浦・中舘英二）田辺裕信
カナルビーグル（牡3・栗東・佐藤悠太）吉村誠之助
クレーキング（牡3・美浦・中舘英二）C.ルメール
ナチュラルライズ（牡3・美浦・伊藤圭三）横山武史
●地方所属馬
ウィルオレオール（牡3・北海道・小国博行）石川倭
カセノタイガー（牡3・大井・蛯名雄太）野畑凌
ケンシレインボー（牡3・船橋・佐藤裕太）山中悠希
シーソーゲーム（牡3・大井・藤田輝信）御神本訓史
スキャロップ（牡3・大井・上杉昌宏）吉井章
スマイルマンボ（牡3・大井・坂井英光）吉原寛人
テディージュエリー（牡3・川崎・加藤誠一）増田充宏
ナイトオブファイア（牡3・大井・渡邉和雄）矢野貴之
フレンドローマ（牡3・大井・上杉昌宏）鷹見陸
プレミアムハンド（牡3・浦和・小久保智）笹川翼
プローラーティオー（牡3・浦和・小久保智）本橋孝太
ミーヴァトン（牡3・川崎・佐藤博紀）町田直希