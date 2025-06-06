18K¥â¥¤¥Í¥í¤Ë¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¼Õºá¡¢¸òÂå¤ò·èÃÇ¤·¤¿¥ï¥±¡¡ÄËº¨ÈïÃÆ¤Î¥ª¥¹¥Ê¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Ü¡¼¥ë¤È¡Ä¡×
±äÄ¹10²ó¤Ë¾¾ËÜÍµ¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÈïÃÆ
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï6Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ë2-3¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¤¬µåÃÄ¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë18Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢8²ó3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¤òÈäÏª¡£¤·¤«¤·¡¢2-0¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¤Ë¼é¸î¿À¤Î¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ª¥¹¥ÊÅê¼ê¤¬¥Û¥»¡¦¥ª¥¹¥ÊÆâÌî¼ê¤Ë2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤È¡¢±äÄ¹10²ó¤Ë¤Ï¾¾ËÜÍµ¼ùÅê¼ê¤¬Éð²¬Î¶À¤ÆâÌî¼ê¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ¤òÍá¤Ó¤ëËëÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Î¸òÎ®Àï¤Ç½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¡¢Ï¢¾¡¤Ï3¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡û»î¹çÁ°
¡½¡½¥»¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç½é¤Î¸òÎ®Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â¡ÊÂÇÀÊ¤Ë¡ËÆþ¤ë¤«¤é¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤â¥µ¥¤¥ó¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯¤·¤À¤±¤É¡×
¡½¡½¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¤ÏÂÇ¤Á¤¿¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¾ìÌÌ¤ÏÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤·¡¢ÂÇ¤¿¤ó¤Ç¤¤¤¤¾ìÌÌ¤ÏÂÇ¤¿¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡½¡½DH¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÂÇ½ç¤ÏºÆ¹Í¤·¤¿¡©
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡½¡½°ìÎÝ¼ê¤Î¹½ÁÛ¤Ï¡£
¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¡ÊÃæÂ¼¡Ë¹¸¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÌÀÆü¡¢ÌÀ¸åÆü¤â¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¤¬»î¹ç¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡£¤¢¤È¤Ï¡¢Ëè»î¹ç¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£2025Ç¯6·î¤ÎÀï¤¤¤Ï¤³¤ì¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Êá¼ê¤ÏÅê¼ê¤È¤ÎÁêÀ¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡©
¡ÖÅê¼ê¤È¤ÎÁêÀ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢·è¤á¼ê¤¬¤Ê¤¤¡£º£¤Î¥Á¡¼¥à¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Í¡£¡Ê³¤ÌîÎ´»Ê¡¢Îæ°æÇî´õ¡¢ÅÏîµÎ¦¤Î¡Ë2¡¢2¡¢2¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¡½¡½Áê¼ê¤«¤é¤·¤¿¤éÊá¼êÊ»ÍÑ¤Ï·ù¤«¡£
¡ÖÁê¼ê¤«¤é¤·¤¿¤é·ù¤ä¤Ã¤¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤òÍÂ¤«¤ë¿È¤È¤·¤Æ¤ÏÍýÁÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡½¡½ÀÄ³ØÂç»þÂå¤Ë¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¿ÀµÜµå¾ì¡£
¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£Æþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î¿Í¹©¼Ç¤ÎÀÄ¤µ¤Ï¤¹¤´¤¤°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê1Ç¯À¸¤Î¤³¤í¤Ï¡Ë18ºÐ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ù¥ó¥Á³°¤ÇÇã¤¤½Ð¤·¤È¤«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÏÂ²Î»³¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¿Í¹©¼Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¿§¤Ë¤È¤¤á¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡½¡½µð¿Í»þÂå¤â¿ÀµÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡Öµð¿Í»þÂå¤Ï²È¤¬¤½¤³¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Í¡£3»þ¤¯¤é¤¤¤Ë²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤«¤ò½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡½¡½ºßµþ¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï°ÜÆ°¤¬³Ú¡£
¡Ö¥À¥¤¥¨¡¼¤«¤é¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÍè¤Æ¡£µð¿Í¡¢¿ÀµÜ¡¢²£ÉÍ¤âÁ´Éô²È¤«¤é¹Ô¤±¤ë¡£°ìÈÖ±ó¤¯¤Æ¤â¹Åç¤Þ¤Ç¤·¤«¹Ô¤«¤Ê¤¤¡£¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¡×
2ÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÂÇÀþ¤ËÃíÊ¸¡ÖÅÀ¤ò¼è¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡Ä¡×
¡û»î¹ç¸å
¡Ý¡Ý¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤Ã¤¿
¡Ö³Î¤«¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£18¸Ä¤â»°¿¶¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡×
¡Ý¡Ý¸òÂå¤Ïµå¿ô¤¬¤«¤µ¤ó¤À¤«¤é¡©
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Î²ó¡Ê8²ó¡Ë¤ò¥¹¥Ã¤È¤¤¤±¤Ð9²ó¤â¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢110µå¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ý¡Ý¥ª¥¹¥ÊÅê¼ê¤¬¸í»»¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÈÂ³¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢½ÐÎÏ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£ÄÁ¤·¤¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤º¤Ë¡¢¡Ê¥«¥¦¥ó¥È¤ò¡Ë¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿1µå¤ò¤ä¤é¤ì¤¿·Á¤Ç¤¹¤Í¡£¥â¥¤¥Í¥í¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ý¡Ý¹¥Ä´¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÌøÄ®Ã£Áª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ãæ¼´¤Ï¤è¤¯ÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤â¤Á¤í¤ó¡£¤¤ç¤¦¤ÏÆ¨¤²ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÀ¤ò¼è¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÊÂë¥Õ¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë