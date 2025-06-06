¡Ú¹Åç¡Û¿·°æ´ÆÆÄ¡¡¾¡Éé¤ÎàÂåÁö¡¦±©·îá·èÃÇ¤ÎÍýÍ³¡ÖÊá¼ê¤ËÂåÁö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
¡¡¹Åç¤Ï£¶Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ë£³¡½£²¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¡¦¿¹²¼Äª¿ÎÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£¸²ó¤Þ¤Çº£µ¨ºÇÂ¿£±£²£µµå¤òÅê¤²¡¢£²¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£±¡Ë¤ÈÀ¾ÉðÂÇÀþ¤òÍÞ¤¨¹þ¤à¤È¡¢£²¡½£²¤Î½ªÈ×¤Ë¡ÖÁö¤ê²°¡×¤¬¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤Î£¸²ó°ì»à¡¢ÂåÁö¡¦±©·îÎ´ÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¡¢À¾Éð£²ÈÖ¼ê¥¦¥£¥ó¥²¥ó¥¿¡¼¤ÎÅêµå¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´°àú¤Ë¤ËÅð¤ó¤À¡£ÂÇ¼Ô¥â¥ó¥Æ¥í¤Î¾ìÌÌ¤ÇÆóÅð¡¢»°Åð¤ÈÏ¢Â³ÅðÎÝ¤ËÀ®¸ù¡£Æó»à¤Ç·Þ¤¨¤¿º´¡¹ÌÚ¤Î½éµå¤ËÅ¨¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥ß¥¹¡Ê¥Ñ¥¹¥Ü¡¼¥ë¡Ë¤Ç¡¢Ï«¤»¤ºËÜÎÝ¤ËÀ¸´Ô¡£ÃæÈ×°Ê¹ß¤Î¶Ñ¹Õ¤òµ¡Æ°ÎÏ¤ÇÇË¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£°Ê²¼¡¢¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤Î»î¹ç¸å¤Î¼ç¤Ê°ìÌä°ìÅú¡£
¡¡¡½¡½ÀèÈ¯¡¦¿¹²¼¤¬¿¬¾å¤¬¤ê¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¡¢º£µ¨ºÇÂ¿£±£²£µµå¤Ç£¸²ó£²¼ºÅÀ
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡¡¥Ê¥¤¥ó¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤Ã¤¿»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ç´¤ê¤Ê¤¬¤éµ¤Ç÷¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢£·»î¹ç¾¡¤Á¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤âº£Æü¤ÏÈà¤Ë¾¡¤Á¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¤Í¡£Áª¼ê¤âÁ´°÷¡¢¿¹²¼¤Ë²¿¤È¤«¾¡¤Á¤ò¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½£¸²ó¤ÎÂåÁö¡¦±©·î¤¬¹¥ÁöÎÝ¤òÏ¢È¯
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡¡ËÜÍè¤À¤ÈÊá¼ê¤ËÂåÁö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤â¤¦¤¢¤½¤³¤Ï¿¹²¼¤Ë¾¡¤Á¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢±©·î¤Ë¾¡Éé¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÆóÅð¡¢»°Åð¤ÈÍ¦µ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¡½¡½ÆóÅð¤À¤±¤Ê¤¯¡¢»°Åð¤â·×»»¤Ë¡©
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡£Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤É¤Á¤é¤âÍ¦µ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤ÁöÎÝ¤À¤Ã¤¿»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¿¹²¼¤Ï£·²ó½ªÎ»»þÅÀ¤Ç£±£°£µµå¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂ³Åê¤µ¤»¤¿¡£¡Ê¹ßÈÄ¤Î¥á¥É¤Ï¡Ë£¸²ó¤Þ¤Ç¡©
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡¡¤¢¤½¤³¤ÏÌÂ¤¤¤Ê¤¯¤¤¤«¤»¤ë¤è¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìî¼ê¤â¤Í¡¢ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤âÅÓÃæ¡ÊÁª¼ê¤ò¡Ë½¸¤á¤Æ¿¹²¼¤Ë¾¡¤Á¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ä¤ë¤¾¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¿¹²¼¤â´èÄ¥¤Ã¤¿¤·¡££±¾¡¤À¤±¤É¤Í¡¢Á´°÷¤Ç¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿£±¾¡¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£