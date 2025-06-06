Ìó70¥³¥Þ/ÉÃÏ¢¼Ì¡¢15¥¹¥È¥Ã¥×DR¡¢6KÆ°²èÂÐ±þ¡¢¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥ß¥é¡¼¥ì¥¹ ¡ÖLUMIX DC-S1M2¡×
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤«¤é¡¢¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥ß¥é¡¼¥ì¥¹°ì´ã¥«¥á¥é¤Î¿·ºî¡ÖLUMIX S1¶¡ÊDC-S1M2¡Ë¡×¡ÊÍ½ÁÛ¼ÂÀª²Á³Ê¡§45Ëü5400±ßÁ°¸å ¢¨¥Ü¥Ç¥£¤Î¤ß¡¿¥ì¥ó¥º¥¥Ã¥È¡§57Ëü4200±ßÁ°¸å¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡6·îÃæ½Ü¤è¤êÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
º£ºî¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î3·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖLUMIX S1R¶¡×¤ÈÆ±¤¸¡ÈS1¶¥·¥ê¡¼¥º¡É¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖS1R¶¡×¤¬¹â²èÁÇ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖS1¶¡×¤Ï¹âÂ®ÀÇ½¤äÉý¤Î¹¤¤±ÇÁüÉ½¸½¤òÄÉµá¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡£¥×¥í¤Î¼Ì¿¿²È¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¡¢ËÜ³Ê»ÅÍÍ¤Î¥«¥á¥é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¿·³«È¯¤ÎÌó2410Ëü²èÁÇ¥Õ¥ë¥µ¥¤¥ºÉôÊ¬ÀÑÁØ·¿CMOS¥¤¥á¡¼¥¸¥»¥ó¥µ¡¼¤È¿·À¤Âå¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¹â¤¤²òÁüÀÇ½¤È¹¤¤¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½Ö»þ¤ËÂª¤¨¤¿Èï¼ÌÂÎ¤òÈþ¤·¤¯ÉÁ¼Ì¡£LUMIXºÇÂç¤È¤Ê¤ë15¥¹¥È¥Ã¥×¡Ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ì¥ó¥¸¥Ö¡¼¥¹¥ÈON»þ¡Ë¤Î¹¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ì¥ó¥¸¡¢¹¿§°è¤ÎV-Log/V-GamutÆ°²èµÏ¿¤ò¼Â¸½¤·¡¢Í¼¾Æ¤±¤Ê¤É¤ÎÌÀ°Åº¹¤ÎÂç¤¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¡¢Çò¥È¥Ó¤ä¹õÄÙ¤ì¤òÍÞ¤¨¤¿¿§ºÌ´¶¤Î¤¢¤ëÆ°²è¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¥¡ÖLUMIX S1¶¡ÊDC-S1M2¡Ë¡×
¤Þ¤¿¡¢ÄÉÈøAF¤Ç¤ÏAI¤¬Èï¼ÌÂÎ¤òÈ½ÊÌ¤·¡¢¿Í¤¬¸òº¹¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤â»£¤ê¤¿¤¤¿Í¤òÇ´¤ê¶¯¤¯ÄÉ½¾¤·¤Þ¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇ§¼±AF¤Î¿ÍÊªÇ§¼±¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ë¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢Èï¼ÌÂÎ¤ÎÆ°¤¤¬·ã¤·¤¤¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥¹¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¡¢¥Ñ¥ë¥¯¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤ÇLUMIX S¥·¥ê¡¼¥ººÇÂ®¤È¤Ê¤ëÌó70¥³¥Þ¡¿ÉÃ¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤äÌîÀ¸Æ°Êª¤Î»£±Æ¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¡¼¤ä¥â¥Ë¥¿¡¼¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥á¥«¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤âÌó10¥³¥Þ¡¿ÉÃ¤ÎAFÄÉ½¾¹âÂ®Ï¢¼Ì¤¬²ÄÇ½¡£¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼Á´²¡¤·¤ÎÁ°¡ÊÈ¾²¡¤·¤Î¾õÂÖ¡Ë¤«¤éÏ¢¼ÌµÏ¿¤ò¤¹¤ë¡ÈSH¥×¥êÏ¢¼Ì¡É¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÍÁ³Ë¬¤ì¤ë·èÄêÅª¤Ê½Ö´Ö¤âÆ¨¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¼ê¥Ö¥ìÊäÀµ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ü¥Ç¥£Æâ¼ê¥Ö¥ìÊäÀµ¤Ç¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼Â®ÅÙ8.0ÃÊÊ¬¡¢Ë¾±ó°è¤Ç¤âDual I.S. 2¤Ë¤è¤Ã¤Æ7.0ÃÊÊ¬¤ÎÊäÀµ¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¼ê¥Ö¥ì¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÀÑ¶ËÅª¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Æ°²è»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ó¥µ¡¼Á´°è¤ò»È¤Ã¤¿6K30p¡Ê3:2¡Ë¤È5.1K60p¡Ê3:2¡Ë¤ÎÆ°²èµÏ¿¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¹â²òÁü¡õÄã¥Î¥¤¥º¤Î4KÆ°²è¡¢C4K¡¿4K 120p¥Ï¥¤¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¡¼¥ÈÆ°²è¤Ê¤É¡¢ËÉÙ¤ÊÆ°²èµÏ¿¥â¡¼¥É¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢±ÇÁü¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¸þ¤±¤Î¿·¥¢¥×¥ê¡ÖLUMIX Flow¡×¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢±ÇÁüÀ©ºî¤òÉý¹¤¯¥µ¥Ý¡¼¥È¡£¥¹¥Þ¥Û¤ò¥«¥á¥é¤Î³°Éô¥â¥Ë¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¡ÖLUMIX S1¶E¡ÊDC-S1M2ES¡Ë¡×
¤Ê¤ª¡¢¡ÖS1¶¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±¤¸¡ÈS1¶¥·¥ê¡¼¥º¡É¤Î¡ÖLUMIX S1¶E¡ÊDC-S1M2ES¡Ë¡×¡ÊPanasonic Store Plus²Á³Ê¡§35Ëü6400±ß¡Ë¤âÅÐ¾ì¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ê»£±Æ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥Ï¥¤¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¸þ¤±¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó2420Ëü²èÁÇ¥Õ¥ë¥µ¥¤¥ºÎ¢ÌÌ¾È¼Í·¿CMOS¥¤¥á¡¼¥¸¥»¥ó¥µ¡¼¤È¿·À¤Âå¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖS1¶¡×¡¢¡ÖS1IIE¡×¤È¤â¤Ë¥Ü¥Ç¥£Ã±ÂÎ°Ê³°¤Ë¡¢É¸½à¥º¡¼¥àS¥ì¥ó¥º¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥ó¥º¥¥Ã¥È¡ÊS1¶¡§57Ëü4200±ß¡¿S1¶E¡§47Ëü5200±ß¡Ë¤âÆ±»þ¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
>> ¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ LUMIX¡ÖDC-S1M2¡×
¡ãÊ¸¡¿&GP¡ä
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡AR¥°¥é¥¹¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤À¤±¡ª¼Ì¿¿¤âÆ°²è¤â»£±Æ¤Ç¤¤ë¥«¥á¥é·¿¿·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡ÖXREAL Eye¡×¤È¤Ï¡©
¢¡¤â¤¦¤³¤ì¥«¥á¥é¤À¤ï¡£iPhone¤ËÁõÃå¤¹¤ë¤À¤±¤Ç»£¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë
¢¡¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ä¤±¤É¼Â¤Ï¥«¥á¥éÀìÍÑ¡ª¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥×¥í¥À¥¯¥Ä¤Î¿·Äó°Æ