ÂìÀî¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ë¡¡°¦¸¤¥¢¥ê¥¹¤¬Àè·î£±£´Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¹ð¡ÖÎÞ»ß¤Þ¤é¤º¡×¡¡É×¤Ï¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê
¡¡¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤ÎºÊ¤Ç£µºÐÄ¹ÃË¤È£±ºÐÄ¹½÷¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ë¤ÎÂìÀî¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ë¤¬£¶Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇÈïºÒ¤·¤ÆÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿°¦¸¤¥¢¥ê¥¹¤¬£µ·î£±£´Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡£º£Æü¤Ï¡¢¥¢¥ê¥¹¤Î£±£·ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¥¢¥ê¥¹¤Ï¡¢Àè·î£±£´Æü¤Ë¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡¢º£¤Þ¤ÇÊó¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡¡Èà½÷¤¬À¸¤¤¿µ°À×¤ò¼Ì¿¿¤òÁª¤ó¤ÇÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡¢¡¢¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤¿¤À¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÈà½÷¤Î»º¤Þ¤ì¤¿Æü¤ËÊó¹ð¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¥¢¥ê¥¹¤ËÅÜ¤é¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡Ë´¤¯¤Ê¤ë£²ÆüÁ°¤Î¥¢¥ê¥¹¤Ç¤¹¡£¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¥¢¥ê¥¹¡£¡¡ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ê¥¹¤Ï¥é¥Ö¥é¥É¡¼¥ë¡¦¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¤Î¥á¥¹¡£Ä¹ÃË¤È¤âÃçÎÉ¤·¤À¤Ã¤¿¡£