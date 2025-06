ディズニー&ピクサーの名作『トイ・ストーリー』が、2025年で記念すべき30周年を迎えます。

そのアニバーサリーイヤーを祝し、トレーディングカードゲーム「ヴァイスシュヴァルツ」から、『トイ・ストーリー』の特別なブースターパックが登場!

描き起こしイラストを多数収録した、ファン必見の豪華なラインナップとなっています。

ヴァイスシュヴァルツ「ブースターパック / Toy Story 30YEARS&BEYOND」

発売日:2025年8月1日(金)

タイトル区分:PIXAR

作品番号:PXR

価格:

1パック(8枚入り):税込440円1ボックス(12パック入り):税込5,280円1カートン(24ボックス入り)カード種類数:ノーマル100種+パラレル

販売店舗:全国のカードゲーム取扱店、量販店、玩具店、コンビニなど

※在庫状況は店舗により異なります。

※公認店でのお取り扱いを保証するものではございません。

※ディズニーストアおよびポップアップイベントでの取り扱い予定はありません。

特設ページはこちら

ボックス購入特典

ボックス購入特典として、全8種の「先攻後攻カード」からランダムで1枚を封入(予定)。

8種類のいずれも「トイ・ストーリー」シリーズの「コンセプトアート」を使用していて、コレクション性も◎

描き起こしイラストを多数収録

「ブースターパック / Toy Story 30YEARS&BEYOND」には、新規描き起こしイラスト37点を収録。

「ヴァイスシュヴァルツ」公式のXアカウントで、2025年5月27日から6月5日まで、1日1枚新規描き起こしイラストが公開されました。

あったかもしれない「もしも」をイメージしたイラストや、30周年を記念したイラストが満載!

注目のカードデザインを振り返っていきます。

木漏れ日の差す並木道を、アンディと愛犬のバスターが楽しげに駆け抜ける一枚。

ウッディも仲間として一緒にお散歩!

アンディとウッディの絆を象徴する、アニバーサリーにふさわしい感動的なイラストです。

自転車に乗ったバズ・ライトイヤーの後ろを見守るように歩くザーグ。

まさかのほのぼのとしたツーショットに、旧敵の枠を超えた意外な関係性がにじみでる、30周年ならではの1枚。

緑あふれる公園で展開される心和む描き起こしです。

かつての持ち主・エミリーの胸元で目を閉じ、安らかに微笑むジェシー。

やさしい光に包まれたこのイラストは、おもちゃとして過ごす時間が何よりも大切なものだと気づかせてくれます。

30周年という節目にふさわしい珠玉のワンシーンです。

ピンクに染まった部屋の中、カラフルなメイクを施されたプロスペクター(スティンキー・ピート)。

『トイ・ストーリー2』の物語のあと、エイミーの元で大切にされている様子がうかがえます。

ふわふわの絨毯と光あふれる窓辺でティーパーティーを楽しむギャビー・ギャビー。

『トイ・ストーリー4』のラストで運命的な出会いを果たした“その後”を描いた1枚。

優しい世界が広がり、どれだけ愛情に包まれているかを実感できる、やさしさに満ちた描き起こしです。

巨大化したダッキー&バニーが街を破壊する、劇中でも印象的だったパロディタッチの大胆な一枚。

ビームを放ちビル群を吹き飛ばすその姿に、シリーズでも随一の“やんちゃさ”が炸裂!

スタントマンのおもちゃ、デューク・カブーンも一緒です。

プロゲーマーさながらの装いでキーボードを前に構えるゲーム大好きコンビのレックスとトリクシー。

ゲーミングチェアや照明演出など、eスポーツ風の舞台で真剣な表情を見せる姿は必見!

現代らしい新しさとかわいさが融合したユニークなビジュアルです。

雨の夜、段ボールのテントの中に寄り添うロッツォ・ハグベア、チャックルズ、ビッグ・ベビーの3人。

ビッグ・ベビーの手にはデイジーの名札入りペンダントがしっかり握られています。

お互いを守るように静かに過ごすその姿が、静謐な雰囲気と共に描かれ、ロッツォの別の顔を感じさせる印象的なイラストです。

ファミリー向けピザレストラン「ピザ・プラネット」のピザを囲むエイリアンたち。

自動車の運転席にまで進出し、抜群のチームワークを発揮しながらピザをゲット!

いまにもエイリアンの楽しい声が聞こえてきそうな一枚です。

ボニーの手作りおもちゃのフォーキーと、同じくボニーの手作りおもちゃカレン。

見つめ合い、互いに惹かれ合う様子がロマンティックに表現されています。

眠るアンディの胸元で、ウッディとバズがそっと寄り添う一枚。

大好きなおもちゃと過ごす安心感や信頼が、優しい表情とぬくもりある色彩で描かれています。

『トイ・ストーリー』30周年の節目を彩る、原点ともいえる“おもちゃと子ども”の関係性を丁寧に表現した描き起こしです。

30周年を迎えた『トイ・ストーリー』の魅力を凝縮した「ブースターパック / Toy Story 30YEARS&BEYOND」

世代を超えて愛され続ける名作の世界を丁寧に表現したビジュアルの数々は必見です!

2025年8月1日(金)より発売される、ヴァイスシュヴァルツ「ブースターパック / Toy Story 30YEARS&BEYOND」の紹介でした。

© Disney / Pixar

