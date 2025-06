ツーマンツアー<Hand In Hand Tour 2025>を開催中のNothing’s Carved In Stoneが8月、東名阪クアトロワンマンツアー<Perfect Sounds 〜Fast & Loud Tracks〜>を開催することが発表となった。 タイトルに冠された<Perfect Sounds>は、新たなコンセプトライブのタイトルとなるもの。その第1弾となった前回は、2024年の日本武道館ワンマンで演奏した楽曲以外から選曲するという、まさにレアトラックスなライブとして開催された。 そして第2弾となる今回は、タイトルに“Fast & Loud Tracks”と冠された通り、「激しい曲」「速い曲」のみのセットリストによるライブとなる。クアトロという至近距離のステージとフロアが灼熱となること間違いなし <Perfect Sounds 〜Fast & Loud Tracks〜>は、8月2日に名古屋CLUB QUATTRO、8月3日に梅田CLUB QUATTRO、8月8日に渋谷CLUB QUATTROで開催される。チケットのMEMBERSHIP SITE “RULE’s”最速先行は本日6月6日より。 ■<Perfect Sounds 〜Fast & Loud Tracks〜>8月2日(土) 名古屋CLUB QUATTRO8月3日(日) 梅田CLUB QUATTRO8月8日(金) 渋谷CLUB QUATTRO▼チケットスタンディング:5,500円(税込)スタンディング(学割):3,800円(税込)【RULE’s先行】https://fc.ncis.jp ■ツーマンツアー<Hand In Hand Tour 2025>5月30日(金) 神奈川・川崎CLUB CITTA’open18:00 / start19:00guest:coldrain6月06日(金) 大阪・GORILLA HALL OSAKAopen18:00 / start19:00guest:Dragon Ash6月13日(金) 宮城・仙台Rensaopen18:00 / start19:00guest:Age Factory6月14日(土) 岩手・盛岡CLUB […]

