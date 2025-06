7月クールTVアニメ『まったく最近の探偵ときたら』のオープニング主題歌に起用される岡崎体育の書き下ろし楽曲「Suffer」が、7月2日(水)に配信リリースされることが決まった。 今作の演奏と編曲にはdustboxが参加。疾走感あふれるロックナンバーとなっている。既に公開されているTVアニメメインPV内でも楽曲が使用されており、一部を聴くことができる。リリース発表にあわせ配信ジャケット写真も公開となった。 「Suffer」がオープニング主題歌に起用されるTVアニメ『まったく最近の探偵ときたら」は、シリーズ累計発行部数90万部の『まったく最近の探偵ときたら』(著:五十嵐正邦/電撃マオウ連載)のTVアニメ化作品。2025年7月1日(火)よりTOKYO MX、サンテレビ、KBS京都、BS11、AT-Xにて放送開始される。 なお、岡崎体育は6月25日(水)に3本のツアー映像をコンパイルし、CD1枚を付属した4枚組作品集『REBOUND ERA』(ヨミ:リバウンドエラ)をリリースすることが決まっており現在予約受付中。さらにリリース同日から、自身の誕生日である7月3日(木)にかけて、東京・恵比寿リキッドルームにて9日間連続2マンライブ『炎の九連組手 -Road to 10th Anniversary-』を開催することが決まっている。 「Suffer」 2025年7月2日(水)配信スタート作詞作曲:岡崎体育編曲:岡崎体育、dustbox TVアニメ『まったく最近の探偵ときたら』 ■放送・配信情報7月1日(火)よりTOKYO MX、サンテレビ、KBS京都、BS11、AT-Xにて放送開始AT-X 毎週火曜 23時30分〜【リピート放送】毎週木曜11時30分〜/毎週月曜17時30分〜TOKYO MX 毎週火曜24時30分〜サンテレビ 毎週火曜24時30分〜KBS京都 毎週火曜24時30分〜BS11 毎週火曜24時30分〜※放送日時は予告なく変更になる場合がございます。ABEMAにて地上波先行・単独最速配信決定!ABEMA 7月1日(火)より毎週火曜 24:00〜その他サイトも順次配信予定 ■INTRODUCTIONかつて輝かしい実績を築き、名声を欲しいままにした名探偵がいた。どんな事件も即解決! 彼に解けない謎はない!高校生探偵、名雲桂一郎! ……だったのは10年以上も前のこと。腰痛に老眼、知覚過敏。すまほとは?JKとは?輝いていた高校生名探偵も、今となっては時代に取り残されたおじさんに…『才能が枯れたんじゃない――ただ少し、若さを失っただけさ。』 そんなある日、名雲探偵事務所に若さあふれる女子高生、真白が助手になりたいと押しかけてくる。どうやら探偵を目指しているそうで……!? おじさん探偵と個性派美少女(自称)JK助手の、動悸動悸(ドキドキ)が止まらない日常が今、始まる! ■STAFF原作:『まったく最近の探偵ときたら』(著:五十嵐正邦/電撃マオウ連載)監督:久城りおんシリーズ構成:池田臨太郎キャラクターデザイン・総作画監督:古賀五十六美術監督:耼嶋壮志(草薙)美術設定:成田偉保(草薙)・新井佳奈色彩設計:相原彩子プロップデザイン:えとう誠2Dデザイン:倉持美里・増田咲紀(旭プロダクション)3DCG:サンジゲン撮影監督:長谷川奈穂(旭プロダクション)編集:榎田美咲(エディッツ)音響監督:えびなやすのり音響効果:倉橋裕宗(オトナリウム)音楽:菊谷知樹音楽制作:KADOKAWAアニメーション制作:ライデンフィルム ■MUSICオープニング主題歌:「Suffer」岡崎体育エンディング主題歌:「GORI☆GORI Feez e-Girl!!」真白(CV:花澤香菜)VS愉快なおじさんたち(CV:杉田智和) ■CAST名雲桂一郎:諏訪部順一真白:花澤香菜翌檜ユウ:山口智広風巻ハナ:平野綾根津太郎:河西健吾星野アズハ:ファイルーズあい風ちゃん:和多田美咲ケルベロス:堀井茶渡美馬坂総也:加瀬康之乳首試食おじさん:杉田智和十字胸毛おじさん:杉田智和ロープ大好きおじさん:杉田智和コーチ:飯島 肇 ■公式サイトhttps://mattan-anime.com■公式X@mattan_anime 岡崎体育 リリース情報 ■映像商品『REBOUND ERA』・発売日:6月25日(水)・価格:¥17,500(税込)■仕様・特典・完全生産限定盤(3BD+1CD)■収録内容・Blu-ray『JAPAN TOUR II』ツアーファイナル@Spotify O-EAST公演(2023年12月23日)『Zepp Tour』ツアーファイナル@Zepp DiverCity公演(2024年6月2日)『盆テク博覧会』@NHKホール公演(2024年11月17日)・CD配信EP「Suplex」「Pedigree」をコンパイルしたCD(全10曲)▼ご予約はこちらhttps://okazakitaiiku.lnk.to/tx5u8S <6/25(水)Release 「REBOUND ERA」購入特典>【対象店舗/特典内容】■Amazon.co.jp ・・・ ビジュアルシート(全5種)■楽天ブックス ・・・ 顔ヒストリーバッジ2025■セブンネットショッピング ・・・ オリジナルアクリルキーホルダー▼ご購入はこちらhttps://okazakitaiiku.lnk.to/tx5u8S■岡崎体育オフィシャルファンクラブ「Wallets」会員限定特典 ・・・ オリジナル大判写真集※対象店舗はSony Music Shop限定となります。ご注意ください。※ご購入いただいた方に先着でプレゼントいたします。特典はなくなり次第終了となりますので、お早めにご注文ください。※本商品は、岡崎体育オフィシャルファンクラブ「Wallets」の会員様のみご購入いただける商品です。▼岡崎体育オフィシャルファンクラブ「Wallets」:https://okazakitaiiku-wallets.com/s/n149/【注意事項】※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。※上記店舗以外での配布はございません。※特典絵柄は追ってご案内いたします。※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。 <炎の九連組手 -Road to 10th Anniversary-> 日時:2025年6月25日(水)〜7月3日(木)会場:東京・恵比寿 LIQUIDROOMイベント特設サイト:https://okazakitaiiku.com/roadto10th/ 関連リンク ◆岡崎体育 オフィシャルサイト

The post 岡崎体育、7月アニメ『まったく最近の探偵ときたら』OP主題歌「Suffer」を配信リリース first appeared on BARKS.