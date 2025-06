森 大翔が、2025年8月からの弾き語りツアーと11月からのバンド編成ワンマンツアーの開催を発表した。 本日6月6日にはワンマンライブを渋谷WWW Xで開催し、アンコールを含む全17曲を披露。森 大翔の新たなテーマ、そしてライブ初披露となる最新曲「通過点」からスタートした今回のワンマンライブは、序盤から会場の熱気を引き上げ、中盤にはアコースティック編成でのパフォーマンスで、繊細な歌声と高度なギターテクニックを見せつけた。 後半にはバンドセットに戻り、エネルギッシュなナンバーから初となるダンサーを迎えたパフォーマンスなど、ジャンルの垣根を超えた構成で今まで以上の圧倒的ギターテクニックと魂のこもったプレイを披露している。 アンコールを求める拍手に応えて再びステージに登場した森 大翔は、MCで今年8月に弾き語り編成と11月にバンド編成で東京・大阪・名古屋の3ヶ所を回る新たなツアー開催を発表した。 お客さんとの距離も近く森 大翔の歌の魅力を存分に感じられる弾き語り編成と、エネルギッシュなギターサウンドを響かせる対極のツアーとなる。 チケットのオフィシャル先行受付は本日6日よりスタート。前回同様チケットに学割も導入されている。 ライブ情報 <森 大翔 ONEMAN TOUR「響縁供廖2025年8月16日(土)@名古屋・Live lounge vio 開場17:00 / 開演17:302025年8月22日(金)@東京・下北沢 ADRIFT 開場18:30 / 開演19:002025年8月31日(日)@大阪・南堀江 Knave 開場16:30 / 開演17:00 前売り¥3,800(D別)前売り学割¥2,800(D別)*公演当日に23歳以下のお客様用のチケットになります。*ご入場時、身分証の確認を行います。身分証の確認が取れない場合、一般スタンディングとの差額¥1,000をお支払いいただきます。 <森 大翔 ONEMAN TOUR「REBORN」>2025年11月22日(土)@大阪・梅田CLUB QUATTRO 開場16:15 / 開演17:002025年11月23日(日)@愛知・名古屋CLUB QUATTRO 開場16:15 / 開演17:002025年11月28日(金)@東京・渋谷CLUB QUATTRO 開場18:00 / 開演19:00 前売り¥4,500(D別)前売り学割¥3,500(D別)*公演当日に23歳以下のお客様用のチケットになります。*ご入場時、身分証の確認を行います。身分証の確認が取れない場合、一般スタンディングとの差額¥1,000をお支払いいただきます。 【オフィシャル先行受付中】・森 大翔 ONEMAN TOUR「響縁供URL: https://w.pia.jp/t/moriyamato-oneman-tour25/ ・森 大翔 ONEMAN TOUR「REBORN」URL: https://w.pia.jp/t/moriyamato-reborn/ 受付期間:2025年6月6日(金)21:00 〜 6月15日(日)23:59 関連リンク […]

