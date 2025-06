a flood of circleが、新曲「KILLER KILLER」を6月14日(土)0時に配信リリースする。 ◆a flood of circle 画像 2025年一発目となる同曲は、今回も佐々木亮介が絞り出した渾身の一曲。現在、同曲の歌詞が公式SNS&歌詞サイトにて先行公開中だ。 また、パッケージとしてレーベルサイト限定盤も登場する。こちらは同曲を収録したCDと、今年1月に行われた<Black Magic Fun Fun Night 3 〜Rare! Rare! Rare!〜>をライブの模様を収録したDVDとともに販売される。 <Black Magic Fun Fun Night 3 〜Rare! Rare! Rare!〜>はファンクラブ限定で行われたレア曲構成のライブで、今回初めて映像化する曲も多く、MCも含めたノーカット完全収録の作品となっている。 「KILLER KILLER」レーベルサイト限定盤はオンライン限定販売だが、現在行われているツアーの最終公演となる6月13日(金)Zepp DiverCity TOKYOの会場にて、特別に先行販売される。 「KILLER KILLER」 2025年6月14日(土)配信スタートhttps://afoc.lnk.to/KILLER-KILLER_paps ■歌ネット 歌詞公開中https://www.uta-net.com/song/374338/ <パッケージ・テイチクオンライン限定盤>*6月13日(金)Zepp DiverCity TOKYO公演にて販売。(先行物販15時〜17時30分)新曲「KILLER KILLER」に加え、2025年1月30日新宿LOFTで開催されたレア曲セットリストライブ「Black Magic Fun Fun Night 3 〜Rare! Rare! Rare!〜」の模様をノーカット完全収録したライブDVDが付属「KILLER KILLER」「Black Magic Fun Fun Night […]

