WANIMAが7月スタートのアニメ『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』にエンディングテーマ曲「Matatabi」を書き下ろしたことがわかった。 『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』は、ホークマンの原作、メカルーツの作画によるマンガを原作とするキャットフルホラー。20XX年。猫に触れた人間を猫に変えてしまうウィルスにより、全世界で”ニャンデミック”が発生していた。人々は猫にモフられ、次々と猫になっていく。はたして人類は猫に触りたい誘惑に抗い、猫だらけの世界を生き抜くことができるのか。といったストーリーだ。 本作の総監督は、『クローズZERO』や『悪の教典』などでメガホンを取り、バイオレンスの巨匠と謳われている映画監督の三池崇史が務め、制作は『ポケットモンスター』や『サマータイムレンダ』のOLMが手掛け、監督を『MIX MEISEI STORY 〜二度目の夏、空の向こうへ〜』の神谷智大が担当する。 本作のためにWANIMAはエンディングテーマとして「Matatabi」を書き下ろし。この楽曲はヘヴィーなサウンドが印象的なアップテンポな楽曲となっており、PVでは曲の一部を聴くことができる。 アニメは7月7日(ニャニャ月ニャの日)からテレ東・BSテレ東やアニマックスほかにて順次放送がスタート。またABEMAプレミアムでは地上波放送より一日早い7月6日より先行配信がスタートする。 TVアニメ『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』 ■放送情報7月7日からテレ東・BSテレ東・アニマックスほかにて順次放送テレ東:7月7日(月)から毎週月曜26時00分~BSテレ東:7月8日(火)から毎週火曜24時30分~テレビ北海道:7月8日(火)から毎週火曜26時05分~アニマックス:7月26日(土)から毎週土曜21時30分~※放送日時は予告なく変更になる場合がございます。 ■配信情報7月6日(日)23時00分からABEMAプレミアムにて地上波1日先行配信7月8日(火)からABEMAにて無料配信(最新話を無料配信)各種配信サービスにて7月10日(木)0時00分から配信 ■配信サイト一覧ABEMAABEMAプレミアムアニメ放題dアニメストアdアニメストア for Prime VideoDMM TVHuluJ:COM STREAMLeminomilplusPrime VideoTELASAU-NEXT ※配信日時は予告なく変更になる場合がございます。 原作:ホークマン/メカルーツ 「ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット」(マッグガーデン「月刊コミックガーデン」「マグコミ」連載)総監督:三池崇史監督:神谷智大シリーズ構成:入江信吾キャラクターデザイン:牧 孝雄音楽:遠藤浩二オープニングテーマ:「CAT CITY」THE YELLOW MONKEYエンディングテーマ:「Matatabi」WANIMAアニメーション制作:OLM企画・プロデュース:ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント/スロウカーブ製作:ニャイリビ製作委員会 【WEB】TVアニメ『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』公式サイト:https://nyailivi.com公式X(旧Twitter):@nyailivi公式TikTok:@nyailivi 関連リンク ◆WANIMA オフィシャルサイト◆WANIMA 公式X◆WANIMA 公式Instagram

