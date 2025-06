THE YELLOW MONKEYが7月9日(水)にリリースする26枚目のシングルタイトルが「CAT CITY」に決定。同時に表題曲がTVアニメ『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』のオープニングテーマとして起用されたことが明らかになった。 ◆THE YELLOW MONKEY 画像 9年ぶりのシングル作品となる本作は当初「タイトル内緒」と発表されていたが、このたびアニメのメインPV公開とあわせて詳細が発表された形だ。ツアー<Sparkleの惑星X-FINAL BLOCK->の6月6日・神戸GLION ARENA公演では早くも新曲「CAT CITY」が初パフォーマンスされ、会場に歓声が巻き起こった。 アニメ『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』は7月7日(ニャニャ月ニャの日)よりテレ東、BSテレ東で放送される。 “猫に触られると猫になっちゃう”ウィルスによる猫災害=ニャンデミックに支配された世界で、猫好きたちが猫まみれのサバイバルに挑む“キャットフルコミック”のアニメ化作品となった。 本アニメの三池総監督と神谷監督から「CAT CITY」へのコメントが届いている。 ◆ ◆ ◆ 音楽の世界にも猫を愛する心があるんだと思いました。無理せず自然な猫愛に包まれていて、正直な曲だなと感じました。猫愛を隠さないかっこいい曲に仕上がっていて驚きました。──三池崇史(総監督) 僕はイエモンさんが世代なのでとても楽しみにしていましたし、曲が上がってくるのがとても早く、ノッてるんだなというのが曲から聴こえてきました。とても面白い曲だったので『これは頑張らないとな』『変わったOPにしよう』とコンテをきりました。面白かったです!笑いました!──神谷智大(監督) ◆ ◆ ◆ 「CAT CITY」は本アニメのために書き下ろされた楽曲で、作曲は菊地英昭、作詞は吉井和哉というタッグはシングル曲としては初となる。実はこの曲は10枚目のアルバム『Sparkle X』制作時に並行して制作されており、バンドの最新サウンドをここでも存分に味わうことができる。 そしてタイトル発表と同時に、全5形態のジャケットのデザインも公開された。デザインは『Sparkle X』のジャケットを手掛けた吉良進太郎氏が担当。 デザインの連動も見どころの一つだ。5形態のデザインには、随所に吉良氏の遊び心が詰まっており、音源だけではなくパッケージを見ても楽しめる作品になっている。なお、通常盤、初回生産限定盤の裏面(表4)には、最新アーティスト写真のアザーテイクが使用され、BELIEVER.盤の裏面には、<Sparkleの惑星Xツアー>から【BLOCK.1】【BLOCK.2】【BLOCK.3】のそれぞれの公演の写真が使用されているが、カメラマン横山マサト氏が撮影したライブ本番前の4ショットは貴重なテイクとなっている。 また、「CAT CITY」の初回生産限定盤には『Sparkle X』のライブ音源、BELIEVER.盤(ファンクラブ盤)には、それぞれ『jaguar hard pain 1944-1994』『smile』『FOUR SEASONS』のライブ音源が収録されるが、そのライブテイクも発表された。BELIEVER.盤(ファンクラブ盤)は、20,000枚限定での発売となる。 26th Single「CAT CITY」 ■通常盤 品番:WPCL-13659 \1,100(税込)「CAT CITY」M-1:CAT CITYM-2:CAT CITY(Anime Size)M-3:CAT CITY(Instrumental) ■DIGITAL SINGLE「CAT CITY」M-1:CAT CITYM-2:CAT CITY(Anime Size)M-3:CAT CITY(Instrumental) ■初回生産限定盤 品番:WPCL-13660 \1,650(税込)「CAT CITY」 M-1:CAT […]

The post THE YELLOW MONKEY、26thシングルは「CAT CITY」。アニメ『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』OPテーマに起用 first appeared on BARKS.