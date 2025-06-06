JAL、国際線航空券でタイムセール ロンドン往復ビジネスクラスで49万円
日本航空（JAL）は、海外航空券タイムセールを6月6日から12日まで実施している。
往復最低運賃は以下の通り。左側からエコノミークラス、プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラス、ファーストクラスの順。いずれも燃油サーチャージ込み、諸税別。搭乗期間は6月6日から2026年5月31日までで、路線により異なる。
予約クラスはエコノミークラスが「O・Q・Z」、プレミアムエコノミークラスが「E」、ビジネスクラスが「X」、ファーストクラスが「A」。
・国内各地発着
上海（35,000円／-／95,000円）、北京（38,000円／-／106,000円）、台北（43,000円／-／125,000円）、グアム（46,000円／-／86,000円）、香港（47,000円／120,000円／190,000円）、シンガポール（54,000円／-／259,000円）、大連（54,000円）、クアラルンプール（59,000円／160,000円／262,000円）、バンコク（65,000円／157,000円／237,000円／577,000円）、ジャカルタ（68,000円／180,000円／270,000円）、ダナン（74,000円）、デリー（79,000円／208,000円／541,000円）、ベンガルール（81,000円／236,000円／398,000円）、シドニー・メルボルン（85,000円）、ホノルル（87,000円／146,000円）、ドーハ（120,000円）、ヘルシンキ・フランクフルト（-／290,000円／490,000円）、マニラ（-／-／153,000円）、ロンドン（-／-／490,000円）