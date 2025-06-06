ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:30

米雇用統計（5月）

予想 13.0万人 前回 17.7万人（非農業部門雇用者数・前月比)

予想 4.2% 前回 4.2%（失業率)

予想 0.3% 前回 0.2%（平均時給・前月比)

予想 3.6% 前回 3.8%（平均時給・前年比)



カナダ雇用統計（5月）

予想 -1.1万人 前回 0.74万人（雇用者数・前月比)

予想 7.0% 前回 6.9%（失業率)



22:00

センテノ・ポルトガル中銀総裁、経済見通しについて講演



23:00

ボウマンFRB副議長、講演（質疑応答あり）





FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（7日から19日まで）





※予定は変更されることがあります。

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