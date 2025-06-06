21:30
米雇用統計（5月）
予想　13.0万人　前回　17.7万人（非農業部門雇用者数・前月比)
予想　4.2%　前回　4.2%（失業率)　
予想　0.3%　前回　0.2%（平均時給・前月比)
予想　3.6%　前回　3.8%（平均時給・前年比)

カナダ雇用統計（5月）
予想　-1.1万人　前回　0.74万人（雇用者数・前月比)
予想　7.0%　前回　6.9%（失業率)

22:00　
センテノ・ポルトガル中銀総裁、経済見通しについて講演

23:00　
ボウマンFRB副議長、講演（質疑応答あり）


FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（7日から19日まで）


※予定は変更されることがあります。