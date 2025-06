100インチ以上・MiniLED・レーザーテレビの 3分野で世界首位に！ハイセンスジャパン

総合家電メーカー ハイセンスジャパンは、調査会社Omdiaによる2025年第1四半期の世界テレビ市場データにおいて、「100インチ以上の大型テレビ」「MiniLEDテレビ」「レーザーテレビ」の3カテゴリにおいて世界販売台数シェアNo.1を獲得しました。

[■3分野で世界首位を獲得

・100インチ以上のテレビ市場では、世界シェア【56.7%】を記録。

2023年・2024年に続き、2025年Q1でも3期連続で世界No.1を維持。

・MiniLEDテレビでは、バックライト技術への高い評価と急速な成長により、世界シェア【29.3%】で初の世界首位に。

・レーザーテレビでは、世界シェア【69.6%】と圧倒的な数値で、6年連続世界No.1の座を堅持。

これらの成果は、ハイセンスが掲げる「大画面×高画質×臨場感」の追求と、AI映像処理・音響体験の進化による価値創造の結果です。

■FIFAクラブワールドカップ2025(TM) 公式パートナーとして世界の注目を集める

ハイセンスは、「FIFAクラブワールドカップ2025(TM)」の最初の公式パートナーとして発表されたブランドであり、世界的なスポーツマーケティング戦略を展開しています。

FIFAクラブワールドカップ2025キャッシュバックキャンペーンを実施中です。

