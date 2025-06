【「Rainbow 6(feat.友達)」MV配信】 6月6日 配信 【「Rainbow 6(feat.友達)」サブスク配信】 6月7日以降 配信予定

ユービーアイソフトは6月6日、「レインボーシックス」のJapan Community Song「Rainbow 6(feat.友達)」をリリースした。MVがYouTubeにて公開されているほか、6月7日以降にサブスク配信も予定されている。

「Rainbow 6(feat.友達)」は、6月10日に予定されている「レインボーシックス シージ エックス」(R6X)の配信を記念し、重盛さと美さんが書き下ろした楽曲。重盛さんはミュージックビデオの監督も担当している。また、重盛さんが度々コラボしている“いつもの友達”で、タレントの礒部希帆さんも出演している。

重盛さと美さん コメント

楽曲発表にあたり、重盛さんはゲームの世界観を表現している歌詞について、「2人のキャラがそれぞれ引き立つように意識して、ビートに負けないぞと戦いながら作りました。」と、ゲームさながらの戦いをアピール。また、MVはサバゲースタジオにて撮影されており、重盛さん、磯部さんの衣装は、本来の性格に近しい雰囲気を意識したという。

「希帆ちゃんは真面目で意外と乙女、私は意外と男っぽくて雑なので、それを衣装でも取り入れました。きっとテレビのイメージでは私がスカートで希帆ちゃんがズボンのイメージなんじゃないかな?」と、いつもとは少し違う衣装も必見。

オファーを受けた際の気持ちについては、「『何でうちらなんだろう?』と思ったんですが、私たちの音楽をちゃんと聞いてくださっていて評価もしてくださっていて、私たちじゃ無いと嫌だと言う断固たる気持ちが嬉しくて。(笑)」と、胸の内を明かしている。

「Rainbow 6(feat.友達)」配信記念キャンペーン

楽曲の配信を記念して、豪華賞品がもらえるキャンペーンが実施される。Xにてレインボーシックス公式、SteelSeriesJP公式アカウントをフォローの上、該当ポストをリポストすると応募できる。賞品は以下の通り。

【賞品一覧】

・Steelseries Apex 3 TKL ホワイト×1(重盛さと美さん、礒部希帆さんサイン入り)

・Steelseries Apex Pro TKL Wireless Gen3×1(重盛さと美さん、礒部希帆さんサイン入り)

・「レインボーシックス シージ」ちびフィギュア(ランダム)×6体

・「レインボーシックス シージ X」ロゴパッチ×3

・「レインボーシックス」モバイル グッズセット×5(オリジナルパーカー、3type 充電ケーブル、缶バッジ2個セット)

