アメリカ生まれのカラフルなクマのキャラクター“ケアベア”のポップアップストア「FLUFFY LAND」が、6月9日(月)〜6月26日(木)の期間、東京・新宿にあるルミネ新宿 ルミネ2で開催される。■海外で話題のグッズが登場今回第2弾として開催される「FLUFFY LAND」は、雲の上に住むケアベアらしい世界観を満喫できる心ときめく空間の中で、人気商品や新作グッズが展開される期間限定のポップアップストア。

会場には、ポップアップストア限定グッズをはじめ、“大人かわいいケアベア”をテーマにした新登場の「Tシャツ」や、海外で話題の「Loungefly ケアベア レインボーアンブレラ ミニバックパック」などが並ぶ。また、かわいらしいケアベアたちがデザインされた無料の限定ショッピングバッグも用意。加えて、グッズを5000円以上(税込)購入した先着300人には、特典「ミニトートバッグ」がプレゼントされる。さらに、自分にぴったりなケアベアが分かる「ケアベア診断」コーナーやフォトジェニックなフィッティングルームが登場するほか、6月9日(月)、6月14日(土)、6月21日(土)はチアベアに会えるグリーティングイベントも実施予定だ。Care Bears TM and related trademarks:TM&(C)2025 Those Characters From Cleveland,LLCUsed under license by PLAZASTYLE.