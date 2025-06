2025年6月21日にグランドオープンを迎えるハウステンボスの新エリア「ミッフィー・ワンダースクエア」に、ミッフィーやなかまたちと一緒にヨットに乗って冒険できるライドアトラクション「ミッフィー&フレンズのヨットセーリング」が登場!

アニメーション作品『Miffy’s Adventures Big and Small “Miffy and the toy boat”』の世界を体感できる、子どもから大人まで楽しめるアトラクションです☆

ハウステンボス/ミッフィー・ワンダースクエア「ミッフィー&フレンズのヨットセーリング」

画像提供:ハウステンボス

オープン日:2025年6月21日

場所:ハウステンボス「ミッフィー・ワンダースクエア」内

タイプ:ヨット型ライドアトラクション

定員:1隻につき2名まで

※3歳未満の方はご利用できません

※身長90冖にの方はご利用できません

※身長130冖にの方は保護者(18歳以上)の同伴が必要です

「ミッフィー&フレンズのヨットセーリング」は、アニメーション作品『Miffy’s Adventures Big and Small “Miffy and the toy boat”』の世界を表現したヨット型のライドアトラクション。

ミッフィーやなかまたちと一緒にヨットに乗って、ヨーロッパの街並みを背景にワクワクのセーリング体験を楽しめます☆

アニメーションの世界を再現した演出で、ミッフィーの物語に入り込んだような感動を味わえます。

ヨーロッパの街並みを眺めながらのセーリング体験は、子どもだけでなく大人もワクワク!

ミッフィーやなかまたちと一緒にヨットでセーリングを楽しみながら、特別な思い出を作れそうです。

2025年6月21日よりハウステンボス「ミッフィー・ワンダースクエア」にオープンする「ミッフィー&フレンズのヨットセーリング」の紹介でした。

© Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com

