秋山黄色が、10月より<秋山黄色 LIVE HOUSE TOUR 「鬼奏本能」>を開催することを発表した。 本ツアーは全国9ヶ所のライブハウスを巡る。ファイナルは自身初の舞台となる恵比寿LIQUIDROOMで行われる予定だ。昨年開催された<NON-REM WALK TOUR>から約10ヶ月ぶりのツアー開催に、秋山黄色からコメントも届いた。 ◆ ◆ ◆ ■秋山黄色コメント今一度秋山黄色があなたの街に参ります。好きなライブハウスや憧れの場所まで!成果発表であり、生存報告であり、大きな変貌の前触れでもあります。四の五の言わずに遊びましょう 妖怪黄色 ◆ ◆ ◆ また、9月5日にはCLAN QUEENを迎えての対バンライブ<秋山黄色 presents「BUG SESSION vol.2」>も東京キネマ俱楽部にて開催される。 <秋山黄色 LIVE HOUSE TOUR 「鬼奏本能」> 2025年10月5日(日)金沢EIGHT HALL 開場/開演 16:15/17:00 問い合わせ先 FOB金沢 076-232-2424(平日11:00〜17:00) 2025年10月11日(土)仙台Rensa 開場/開演17:15/18:00 問い合わせ先 GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info(全日12:00〜18:00) 2025年10月13日(月祝)札幌PENNY LANE 24 開場/開演16:15/17:00 問い合わせ先 ウエス011-614-9999 https://wess.jp 2025年10月25日(土)高松MONSTER 開場/開演16:15/17:00 問い合わせ先 DUKE高松 087-822-2520(平日11:00〜17:00) 2025年11月2日(日)広島クラブクアトロ 開場/開演 16:15/17:00 問い合わせ先 YUMEBANCHI(広島)082-249-3571(平日12:00〜17:00) 2025年11月3日(月祝)福岡DRUM LOGOS 開場/開演 16:15/17:00 […]

